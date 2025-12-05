SAD do Rio Ave despede 40 funcionários e colaboradores

A vaga de rescisões começou em setembro, mas intensificou-se nos primeiros dias deste mês de dezembro, abrangendo funcionários de várias áreas do clube, desde departamentos administrativos a serviços operacionais e estruturas de formação.



Segundo a mesma fonte, os despedimentos têm sido justificados, pela administração da SAD, com a necessidade de reorganizar a estrutura da sociedade e reduzir despesas, afetando trabalhadores ligados aos escalões jovens, mas também das áreas como comunicação, marketing, transportes ou limpeza.



Até ao momento, as medidas não abrangeram elementos da equipa profissional de futebol, nem a respetiva equipa técnica, mas há indicação para que se aplique uma contenção de custos na contratação de serviços e materiais para operacionalidade da equipa.



O futebol profissional do Rio Ave é gerido por uma SAD propriedade do milionário grego Evangelos Marinakis, que detém, também, o Olympiacos, da Grécia, e o Nottingham Forest, de Inglaterra.



A Lusa tentou obter esclarecimentos junto da SAD do Rio Ave, mas, até ao momento, não foi possível obter resposta.

