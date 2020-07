Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

7h10 - Ponto de situação



Os chefes de Estado e de governo da União Europeia ainda não chegaram a acordo sobre o plano de recuperação económica para responder aos efeitos da pandemia da Covid-19. As negociações conhecem esta segunda-feira o quarto dia.



Os trabalhos vão ser retomados às 16h00 (15h00 em Lisboa).

Reunião, desmobilização, reunião

Covid-19. Conselho Europeu interrompido de madrugada para ser reatado à tarde - RTP Notícias https://t.co/t4SmuOy6Kx — RTPNotícias (@RTPNoticias) July 20, 2020

O que está em causa

O quadro em Portugal

O quadro internacional

Duarte Valente, correspondente da Antena 1 em BruxelasSobre a mesa está agora a posssiblidade de o montante das subvenções a fundo perdido ser reduzido para 390 mil milhões de euros.O plenário de Bruxelas ainda chegou a ser retomado ao início da manhã desta segunda-feira, mas a sessão acabaria por ser novamente interrompida até à tarde.Após um jantar de trabalho no domingo, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, interrompeu a reunião plenária, o que deveria ter acontecido por 45 minutos. Todavia, o reinício foi sendo sucessivamente adiado e os trabalhos foram retomados já perto das 5h50 (4h50 em Lisboa)."Quarto dia do Conselho Europeu sobre o Quadro Financeiro Plurianual e o Fundo de Recuperação. Os 27 líderes estão de volta à sessão plenária após uma longa pausa", chegou a escreveu o porta-voz de Charles Michel numa publicação feita no Twitter.Decorridos cinco minutos, o mesmo porta-voz adiantou que "o plenário terminou", sendo que os trabalhos formais serão "retomados mais tarde, pelas 14h00" locais. O porta-voz tornaria a atualizar a informação, indicando que, afinal, o plenário dos 27 seria retomado pelas 16h00.Fontes europeias, citadas pela agência Lusa, adiantam que, sobre a mesa, estará uma proposta que conserva o montante global do Fundo de Recuperação em 750 mil milhões de euros, tal como propunha a Comissão, com os subsídios a fundo perdido a pesarem 390 mil milhões de euros, pacote que já terá recevido a luz verde dos 27.Recorde-se que tanto o plano franco-alemão como a proposta da Comissão Europeia defendiam subvenções num montante de 500 mil milhões de euros, o que foi insistentemente rejeitado pelos países-membros ditos frugais - Holanda, Áustria, Suécia e Dinamarca. Estes Estados exigiam que as subvenções ficassem abaixo dos 400 mil milhões de euros.O objetivo de Charles Michel para a última madrugada passou, então, por tentar fechar o Fundo de Recuperação, deixando as negociações sobre o Quadro Financeiro Plurianual da União de 2021-2027 para a tarde.O terceiro dia da cimeira, domingo, acumulou mais de 20 horas de negociações, quer em plenário, quer de bastidores.Segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido no domingo, Portugal registou mais 246 casos de Covid-19 - 214 na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que representa quase 87 por cento do total do país.Morreram mais cinco pessoas em 24 horas, também na Grande Lisboa.Há agora registo de 439 doentes internados, menos 13 do que no sábado. Destes, 61 encontram-se em unidades de cuidados intensivos.O total de infetados desde o início da pandemia ascendeu a 13.578.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 601 mil mortos e infetou mais de 14,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A doença é causada por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente americano é agora o que apresenta mais casos confirmados e mais óbitos.Estados Unidos e Brasil são os países com o maior número de casos.