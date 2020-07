Acompanhamos aqui todos os desenvolvimento sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

10h45 - Viagem em transporte sem redução da lotação máxima considerada de "alto risco"





A Direção-Geral da Saúde (DGS) define como "contacto com exposição de alto risco" quem viaje em meio de transporte que não efetue paragens frequentes ou não tenha redução da lotação máxima, conforme é descrito numa norma publicada sexta-feira.



A norma "Covid-19: Rastreio de contactos", publicada no 'site' da DGS com a data de sexta-feira, não especifica os meios de transporte considerados nesta análise, para além de navios e aeronaves, mas diz que é considerado "contacto com exposição de alto risco" qualquer viagem em "outro meio de transporte" que "não tenha boa ventilação, não efetue paragens frequentes com abertura de portas e não tenha redução da lotação máxima".



Quanto às viagens em navios, a DGS considera que fica exposto a risco elevado quem seja "companheira de viagem, partilhe a mesma cabine, efetue prestação direta de cuidados e seja tripulante de bordo".



Também a viagem com caso de covid-19 numa aeronave aparece na grelha dedicada a "exposição de Alto Risco", alertando-se quem "esteja sentada até dois lugares para qualquer direção em relação ao caso", sendo, por fim, frisado que "todas as pessoas podem ser consideradas como contacto" se o caso detetado apresentar "sintomatologia grave ou grande movimentação dentro da aeronave".



A par destas explicações sobre transportes, a DGS alerta para a exposição maior de pessoas que tenham contacto frente a frente com uma pessoa infetada, especificando que o risco aumento quando a distância é de menos de dois metros e durante 15 minutos ou mais.



O contacto físico direto com um caso de covid-19 ou o contacto direto desprotegido com secreções contaminadas de um caso de covid-19 também é considerado como "alto risco", bem como o contacto em ambiente fechado, por exemplo em coabitação, sala de aula, sala de reuniões ou sala de espera, durante 15 minutos ou mais.



"A duração do contacto com um caso de covid-19 aumenta o risco de transmissão, pelo que é definido um limite de 15 minutos, de acordo com as recomendações internacionais, por questões de organização e exequibilidade", lê-se na norma que antes sublinha também as medidas a adotar por um "contacto de alto risco" durante o período de vigilância ativa.



A automonitorização diária de sintomas compatíveis com covid-19, bem como a medição e registo de temperatura corporal, duas vezes por dia, são medidas obrigatórias.



A DGS também exige que a pessoa esteja contactável, implemente "rigorosamente as medidas de higiene das mãos e etiqueta respiratória" e se mantenha em isolamento/confinamento obrigatório, nos termos definidos na legislação em vigor, no domicílio ou outro local designado para o efeito.

10h29 - Coreia do Sul regista 113 novos casos, a quase totalidade importados



A Coreia do Sul comunicou hoje novos surtos de covid-19 no país, após a identificação de 113 novos casos, a quase totalidade importados, sendo este o número diário mais elevado em quase quatro meses.



Dados do Centro Coreano para Controlo e Prevenção de Doenças (KCDC), hoje divulgados, dão conta da existência de 113 novos casos, incluindo 86 de pessoas vindas do estrangeiro, o que perfaz 14.092 casos de covid-19 no país desde o início da pandemia.



Este número diário é o mais elevado desde 31 de março, quando o país comunicou 125 novos casos, sendo também a primeira vez que mais de 100 casos foram relatados na Coreia do Sul desde 01 de abril.



A Coreia do Sul era, em fevereiro passado, o segundo país mais afetado pela pandemia, a seguir à China, o que levou as autoridades sul-coreanas a adotar uma estratégia minuciosa de teste e rastreamento de contactos das pessoas infetadas, sem sequer impor um confinamento obrigatório.



Estas regras de distanciamento social, que foram entretanto ‘aliviadas’ no início de maio após a estabilização da covid-19, foram reimpostas dias depois, após surtos em Seul e nos arredores da capital.



O aumento de casos agora registado acontece numa altura em que o país tinha previsto a presença de um número limitado de espetadores em eventos desportivos a partir de domingo.



Para quem chega do estrangeiro à Coreia do Sul, é imposta uma quarentena de duas semanas.







10h00 - Bruxelas elogia Portugal por regularização de imigrantes na pandemia



A Comissão Europeia elogia Portugal por ter regularizado imigrantes com processos pendentes devido à covid-19, considerando que foi um "bom sinal", numa altura em que a União Europeia (UE) gere "bastante bem" o impacto na pandemia nesta população.



"Valorizo bastante essa medida. Penso que foi uma medida muito boa a adotada por Portugal", afirmou a comissária europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas.



Notando que Estados-membros como Itália adotaram medidas semelhantes, para assegurar cuidados de saúde e proteção social aos migrantes devido à pandemia, a responsável destacou que "Portugal foi o primeiro a fazê-lo e deu um sinal muito bom".







9h47 - Comissão Europeia prevê que reabertura da Europa ao estrangeiro "demore"



A Comissão Europeia estima que a reabertura total das fronteiras externas da União Europeia (UE) aos países terceiros "demore algum tempo", não esperando que isso aconteça ainda este ano, e aconselha os Estados-membros a não tomarem decisões unilaterais.



"Isso pode demorar algum tempo", declarou a comissária europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas.



Depois de a UE ter encerrado, a 17 de março, as suas fronteiras externas a todas as viagens "não indispensáveis", no quadro dos esforços para conter a propagação da covid-19, a comissária europeia responsável por esta tutela disse "não acreditar" que haja uma reabertura integral ainda este ano, escusando-se também a prever se isso acontecerá nos primeiros meses de 2021.



"Na Europa, temos a situação sob controlo e se isso mudar podemos implementar novas restrições para algumas regiões e isso é algo com que podemos lidar, mas a nível global não está sob controlo", destacou Ylva Johansson, notando que nos parceiros terceiros ainda "existem áreas com uma situação ainda muito problemática e fora de controlo".



Além disso, "coloca-se sempre a questão de quão confiável é a informação que é dada por esse país [terceiro], por exemplo no que toca à taxa de infeção, e é por isso que julgo que vai demorar algum tempo antes de as fronteiras externas estarem totalmente reabertas", justificou a responsável sueca.



Na entrevista à Lusa, Ylva Johansson aconselhou os Estados-membros da UE "a seguirem a lista" e a "não abrirem as suas fronteiras para outros países fora da lista".



"Se um Estado-membro se abre para outro [país terceiro], claro que todo o espaço Schengen fica em risco", alertou a comissária europeia.



Já questionada sobre eventuais viagens de cidadãos europeus para fora da UE, Ylva Johansson disse que estes "podem viajar para países que estão na lista", mas recordou que "viajar acarreta sempre riscos", dada a pandemia.



Isentos destas restrições às viagens de países terceiros para a UE estão cidadãos europeus e familiares, residentes de longa data na União e respetivas famílias e viajantes com funções ou necessidades especiais.







9h20 - Bruxelas admite tensões e exige restrições "adequadas" para viagens na União Europeia



Numa altura em que Portugal está na `lista vermelha` de muitos países da União Europeia (UE) para restrições às viagens devido à pandemia, a Comissão Europeia admite tensões entre os Estados-membros, exigindo a adoção de medidas "proporcionais".



Em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, a comissária europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, admitiu que "existem algumas tensões entre alguns Estados-membros quando estes entendem que um país vizinho não tem agido de forma correta, não tem informado ou não tem cooperado".



"Este tipo de medidas não são más por si só, mas é importante que sejam proporcionais porque, por vezes, englobam todo o país", quando deviam antes "ser mais direcionadas para determinadas áreas, onde existem mais problemas", argumentou a responsável.



E avisou: "[Os países] têm de agir de forma adequada".



Para a comissária europeia que tutela a livre circulação na UE e no espaço Schengen -- fortemente afetada pela pandemia de covid-19 dado o encerramento de algumas fronteiras internas durante algumas semanas -- são "necessárias melhorias".



"Para haver uma boa relação entre os países é importante eles estarem em contacto uns com os outros antes de, por exemplo, colocarem outro país numa `lista vermelha`, [de forma a] terem um diálogo para perceber se essa é a melhor abordagem ou se existe outra forma de atuar e também para informar o outro Estado-membro sobre esse processo", defendeu Ylva Johansson.



Porém, "eu sei [que não está a acontecer]", reconheceu a responsável.



Dados os elevados números de casos diários, essencialmente na região de Lisboa e Vale de Tejo, Portugal chegou a ser colocado na `lista vermelha` de vários países europeus como Grécia, Hungria, Reino Unido ou Bélgica, com algumas destas restrições a terem sido ou a estarem a ser entretanto revistas.



As autoridades belgas, por exemplo, passaram antes a impor restrições a quem regressa de uma das 19 freguesias sinalizadas na região de Lisboa e não a todo o país.



"Quando existe um aumento das infeções, claro que existe um problema, e nós temos de lidar com isso, mas isso deve ser feito de forma proporcional", reforçou Ylva Johansson, falando também na existência de reuniões semanais entre os Estados-membros para que todos disponham das "informações certas sobre como é que a pandemia se está a desenvolver nos diferentes países".



Em março passado, a Europa tornou-se dos maiores epicentros do surto de covid-19 no mundo, o que levou os países a imporem confinamento à população e a restringirem as viagens, com 17 Estados-membros e associados do espaço Schengen a fecharem as suas fronteiras internas.



Segundo Ylva Johansson, e uma vez que a situação estabilizou, as fronteiras internas já foram praticamente todas reabertas, excetuando-se as de países como Finlândia, Dinamarca, Noruega e Lituânia.



"A minha recomendação é que levantem imediatamente todas as restrições nas fronteiras", vincou a comissária europeia.



Isto porque, para a responsável sueca, "os Estados-membros estão agora a adotar outro tipo de medidas como a imposição de quarentena ou a obrigação de realização de testes", o que se traduz num "método melhor do que as restrições nas fronteiras".



Embora não consiga prever quando, a certeza de Ylva Johansson é que, em breve, a livre circulação volte a ser uma realidade: "Tenho a certeza que iremos voltar a um espaço Schengen completamente funcional, não estou preocupada relativamente a isso".







9h11 - Segunda vaga não causará novo fecho de fronteiras na UE



A Comissão Europeia confia que uma eventual segunda vaga de covid-19 não causará, novamente, o fecho de fronteiras internas na União Europeia (UE), como aconteceu em 17 Estados-membros, por esta não ser "uma forma eficaz" de combater o vírus.



"Não penso que cheguemos a um tipo de situação em que as restrições nas fronteiras voltarão a ser necessárias ou que essa seja uma forma eficaz de lidar com o vírus", disse em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, a comissária europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson.



Para a comissária europeia que tutela a livre circulação na UE e no espaço Schengen -- fortemente afetada pela pandemia de covid-19 dado o encerramento de algumas fronteiras internas durante algumas semanas -- "não haverá uma nova situação de fronteiras encerradas".



"A minha impressão é que a nível interno, na UE e no espaço Schengen, os Estados-membros têm sido muito bons a adotar outras medidas para proteger os seus cidadãos", declarou Ylva Johansson, numa alusão à implementação de regras de higienização, de distanciamento social e do reforço dos testes e do rastreamento.



Além disso, "também sabemos muito melhor como nos comportar, enquanto indivíduos", argumentou.



Para a comissária europeia, o fecho de fronteiras internas "já não é uma forma eficaz de lidar com o vírus ao dia de hoje".



"A Europa foi o centro das infeções, depois da China, e por isso claro que Estados-membros como Itália [tiveram de fechar as fronteiras] porque, de repente, o vírus estava lá, mas agora estamos a avançar cada vez mais para um novo normal no qual nos habituaremos cada vez mais a outras medidas para nos protegermos", defendeu Ylva Johansson na entrevista à Lusa.



Em março passado, a Europa tornou-se dos maiores epicentros do surto de covid-19 no mundo, o que levou os países a imporem confinamento à população e a restringirem as viagens, com 17 Estados-membros e associados do espaço Schengen a fecharem as suas fronteiras internas.



Segundo Ylva Johansson, e uma vez que a situação estabilizou, as fronteiras internas já foram praticamente todas reabertas, excetuando-se as de países como Finlândia, Dinamarca, Noruega e Lituânia.



"A situação está a melhorar agora e sabemos como nos proteger, mas também como testar e rastrear os casos", comentou a comissária europeia.



Destacando a melhor preparação da Europa para lidar com o surto do novo coronavírus, a responsável sueca disse, ainda, esperar que "uma segunda vaga [de contágios] não seja tão difícil foi esta".







9h00 - Venezuela regista 650 novos casos, recorde diário desde início da pandemia



A Venezuela registou 650 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número diário desde que em março o país diagnosticou a primeira pessoa infetada, segundo dados oficiais.



“Hoje, devemos reportar 620 casos nacionais de transmissão comunitária e 30 casos importados da covid-19”, anunciou o ministro venezuelano da Comunicação e Informação, Jorge Rodríguez.



Em declarações à televisão estatal venezuelana, Jorge Rodríguez precisou que o maior número de contágios nas últimas 24 horas foi registado no Distrito Capital (237), seguindo-se os estados de Miranda (126), Zúlia (54), Vargas (52) e Sucre (51).



Registaram-se ainda casos nos estados de Táchira (23), Nova Esparta (19), Bolívar (16), Monágas (14), Falcón (11), Carabobo e Delta Amacuro (ambos com quatro), Lara (três), Guárico e Arágua (com dois), Amazonas e Cojedes (com um cada).



Segundo Jorge Rodríguez, foram ainda diagnosticados 21 casos importados da Colômbia, oito do Brasil e um do Peru.



Desde o início da pandemia, a Venezuela contabilizou 14.263 infeções com o novo coronavírus e 134 mortes. O país deu como recuperados 8.127 doentes.



A Venezuela está atualmente em quarentena rigorosa a nível nacional.







8h33 - China regista 34 novos casos



A China diagnosticou mais 34 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, 20 dos quais na região de Xinjiang e nove na de Liaoning, indicaram hoje as autoridades chinesas.



O país asiático registou cinco casos em viajantes oriundos do exterior, os chamados casos importados, dois na província de Cantão, dois em Xangai e um na região da Mongólia Interior.



Urumqi, a capital da região autónoma de Xinjiang, no extremo noroeste da China, detetou um surto há mais de uma semana, interrompendo um período de quase duas semanas sem novos casos por contágio local na China.







8h00 - Vietname regista primeira infeção local após 99 dias sem novos casos



O Vietname confirmou hoje o primeiro caso de infeção local com covid-19 nos últimos 99 dias, colocando em quarentena pelo menos 50 pessoas que tiveram contacto com o doente, residente em Danang, no centro do país.



O Ministério da Saúde vietnamita informou que o doente, de 57 anos, sofreu os primeiros sintomas de pneumonia em 17 de julho.



Os testes realizados confirmaram que estava infetado com o novo coronavírus, tornando-se no 416.º caso registado no país.



Esta é a primeira infeção comunitária no Vietname desde 16 de abril. Todos os casos detetados desde então foram diagnosticados em vietnamitas repatriados ou trabalhadores vindos do estrangeiro, colocados em quarentena em instalações militares desde a chegada ao país.



O Vietname, que continua sem vítimas mortais da doença, fica assim impedido de assinalar o 100.º dia sem infeções comunitárias, com o novo caso a lançar dúvidas sobre a presença real do vírus no país.







Ponto da Situação







Ministra da Saúde aponta "bons resultados" na região de Lisboa



A ministra da Saúde afirmou que começa a haver "bons resultados" no combate à Covid-19 na região de Lisboa e que o rácio de transmissibilidade nacional está em 0,92, com uma "evolução muito favorável".



Ontem, na conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia, Marta Temido afirmou que continuam ativos 198 surtos em todo o país, a maior parte (127) na região de Lisboa e Vale do Tejo, 40 na região Norte, 13 no Centro, 13 no Algarve e cinco no Alentejo.



A ministra admitiu que reduzir os números é "um caminho lento, moroso, difícil" para o qual é preciso olhar "com prudência", mas salientou que "começam a surgir bons resultados".



Marta Temido indicou que na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde têm surgido a maior parte dos novos casos nas últimas semanas, "a incidência nos últimos sete dias registou uma variação positiva em três concelhos e nos últimos 14 dias mantém uma tendência decrescente em todos os concelhos, registando agora valores entre 90 a 120 novos casos por cem mil habitantes".



No país inteiro, houve uma taxa de incidência nos últimos sete dias de 15,7 novos casos por 100 mil habitantes, 37,1 novos casos por 100 mil habitantes, o que coloca Portugal "num padrão bastante confortável" em relação a este indicador, "embora haja ainda muito trabalho a fazer", salientou.



De acordo com a avaliação do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge sobre o risco de transmissão ao longo do tempo, "a evolução é muito favorável", situando-se nos 0,92 para os dias de 16 a 20 de julho, com uma confiança de 95 por cento.



A maioria dos casos ativos (68%) continua concentrada em Lisboa e Vale do Tejo, mas "tem vindo a reduzir-se".



Os doentes da região de Lisboa e Vale do Tejo são também a maior parte dos 420 internados: 353, 271 dos quais estão nos hospitais de referência para os concelhos com maior incidência de casos: Centros hospitalares de Lisboa Norte, Lisboa Centro, Lisboa Oeste, hospital Beatriz Ângelo (Loures), hospital de Cascais e Hospital Fernando Fonseca (Amadora).





Ministra da Saúde lembra que ainda não há uma vacina



A ministra da Saúde sublinhou que o país está em fase decrescente e diz que há neste momento em Portugal 198 surtos ativos.

A ministra da Saúde sublinhou que o país está em fase decrescente e diz que há neste momento em Portugal 198 surtos ativos.Marta Temido pede, por isso, prudência uma vez que não há uma vacina.





Quadro em Portugal







Segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. Portugal regista 49.692 casos de infeção confirmados e 1.712 mortes.



São mais três mortos do que na véspera e mais 313 casos de infeção.



Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos, soma 25.110 casos, mais 253 infetados do que na véspera e seis do total de sete mortos desde quinta-feira.





Em termos percentuais, o aumento de óbitos foi de 0,6% (passou de 1.705 para 1712) e o de casos confirmados de 0,4% (de 49.379 para 49.692).





Lisboa e Vale do Tejo é a região onde o aumento dos casos continua a ser mais significativo, contabilizando 80,8% dos novos casos, com 253 dos 313 contabilizados. Na zona de Lisboa ocorreram seis dos sete casos mortais. O outro óbito registou-se no Alentejo.





Em número de casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera com 25.110, seguida pela região Norte (18.415, com 26 novos casos), a região Centro (4.387, com cinco novos casos), o Algarve (806 e 11 casos novos) e o Alentejo (667, mais 14 casos).





Nos Açores, o número de infetados subiu (160) e de óbitos manteve-se (15), tal como aconteceu na Madeira, agora com 105 infetado, mas sem registo de mortes.





Apesar dos aumentos diários de óbitos na zona de Lisboa e Vale do Tejo, é o Norte que continua a registar o maior número de mortes (828), depois surge a região de Lisboa e Vale do Tejo (582), o Centro (252), Alentejo (20), Algarve (15) e Açores (15).





Nas últimas 24 horas, o número de pessoas internadas diminuiu para as 420 (menos 11) e nos cuidados intensivos estão agora 52 pessoas, menos sete.





OMS preocupada com reacendimento da pandemia







Na Bélgica, uma menina de três anos e já com outras patologias morreu devido ao novo coronavírus.



O país tem uma das maiores taxas de mortalidade por Covid-19 e nesta altura enfrenta um aumento significativo de novos contágios - mais 89% em relação à semana passada. A Catalunha fechou os estabelecimentos noturnos - tudo porque os novos casos de covid-19 dispararam na região. A OMS mostra-se preocupada com o reaparecimento de casos de Covid-19 em alguns países da Europa, América e Ásia.Na Bélgica, uma menina de três anos e já com outras patologias morreu devido ao novo coronavírus.O país tem uma das maiores taxas de mortalidade por Covid-19 e nesta altura enfrenta um aumento significativo de novos contágios - mais 89% em relação à semana passada.





Quadro internacional



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 627 mil mortos e infetou mais de 15,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.