Boavista em risco de encerramento após falhar pagamento a credores

Os axadrezados falharam o depósito de 149.680 euros, “correspondente ao somatório de 53.680 euros e de 96.000 euros”, que deveria ter sido feito até ao passado dia 10 de janeiro.



A direção do Boavista pagou 55 mil euros a 22 de dezembro, adiando o desfecho de encerramento. De acordo com a proposta aprovada pelos credores, o clube deveria pagar 96 mil euros, acrescidos das despesas mensais, nos meses de janeiro, fevereiro e março.



No requerimento enviado por Maria Clarisse Barros ao Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, a que a agência Lusa teve acesso, a Administradora de Insolvência ordenou o encerramento imediato da atividade do clube. A decisão avança 15 dias depois do pedido e não será necessária nova convocatória para a assembleia de credores.



Esta não é a primeira vez que a administradora de Insolvência do Boavista solicita o encerramento da atividade do clube devido às dívidas acumuladas, que geram prejuízos para a massa insolvente.



“Com efeito, nos termos deliberados na assembleia de credores, a administradora de insolvência iniciará de imediato as diligências com vista a encerrar a atividade da insolvente”, acrescenta o requerimento.



O Boavista lançou em dezembro do ano passado uma campanha pública de angariação de fundos, mas as quantias recebidas não foram suficientes para o pagamento da nova tranche, referente ao mês de janeiro.



A direção de Rui Garrido Pereira já havia confirmado estar em negociações com entidades públicas e investidores privados para iniciar o plano de recuperação financeira do clube, que está sem equipa de futebol sénior há mais de dois meses.



A SAD liderada por Fary Faye tem alinhado com antigos e atuais jogadores da equipa de futebol sub-19 e continua sem desbloquear as restrições da FIFA, impossibilitando, para já, a utilização dos reforços de verão.



Despromovido à II Liga em maio, após ter terminado a edição 2024/25 da I Liga no 18.º e último lugar, o Boavista concluiu um trajeto de 11 épocas seguidas no escalão principal, sendo um dos cinco campeões nacionais da história.