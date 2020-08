Mais atualizações

Perto de 43 por cento das empresas do sector da restauração e bebidas e de 17 por cento das entidades de alojamento turístico admitem avançar para a situação de insolvência. É o que indica oda Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal."No setor da restauração e bebidas, 43 por cento das empresas ponderam avançar para insolvência dado que a esmagadora maioria refere que não irá conseguir suportar os encargos habituais, como pessoal, rendas, energia, fornecedores e outros, a partir do mês de agosto", lê-se em comunicado enviado às redações pela AHRESP.No anterior inquérito mensal, do início de julho, a percentagem de empresas que ponderava a insolvência era de 38 por cento.A AHRESP salienta ainda que 75 por cento das empresas de bebidas e restauração envolvidas no inquérito contabilizaram "perdas acima dos 40 por cento" na faturação em julho.Por outro lado, mais de 16 por cento das empresas não pagaram salários de julho e 14 por cento fizeram-no apenas "parcialmente".Mais de 30 por cento das empresas reconheceu não "conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do ano" e 16 por cento já despediram trabalhadores desde 17 de março, por causa das ondas de choque da pandemia da Covid-19.Quanto ao alojamento turístico, perto de 17 por cento das empresas inquiridas admitem "avançar para insolvência", caso "não consigam suportar todos os encargos". Em julho, 47 por cento destas empresas apresentava taxas de ocupação de até dez por cento."Durante todo o mês de julho, 27 por cento das empresas não registou qualquer ocupação e 20 por cento indicou uma ocupação máxima de dez por cento", lê-se no comunicado.No anterior boletim mensal, a percentagem de empresas que admitia a insolvência era de 18 por cento.Para agosto, 19 po cento das empresas "não esperam uma taxa de ocupação acima dos dez por cento" e mais de 24 por cento estimam "uma ocupação entre dez por cento e 30 por cento".Ainda de acordo com a AHRESP, "mais de 22 por cento das empresas não conseguiram efetuar o pagamento dos salários em julho e nove por cento só o fizeram parcialmente".Perto de 15 por cento das empresas de alojamento turístico assumem que não vão "conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do ano". Já a percentagem que "não sabe se vai conseguir manter a totalidade dos seus trabalhadores" cifra-se em 61 por cento.Estão infetadas 44 pessoas, das quais 34 são utentes e dez funcionários.Todas as 225 pessoas da Residências Montepio já foram testadas e a instituição garantiu ter conseguido isolar a cadeia de contágio.Os dados do último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecidos ao início da tarde de terça-feira, indicam que morreu mais uma pessoa, para um total de 1739 vítimas mortais da Covid-19 desde o início da pandemia.Foram confirmados mais 112 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, num total de 51.681.Estão internadas 401 pessoas, mais 11 do que na véspera. Destas, 44 encontram-se em unidades de cuidados intensivos.Recuperaram da doença causada pelo novo coronavírus mais 207 pessoas.A pandemia já causou mais de 694 mil mortes e infetou mais de 18,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse, a partir de fontes oficiais.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano apresenta atualmente o maior número de casos confirmados e mais óbitos.Na Austrália, uma segunda vaga da Covid-19 está a obrigar a medidas drásticas.Sair de casa pode significar uma multa que pode ascender a um montante equivalente a 17 mil euros e são muitos os operacionais das forças de segurança a controlar - o Governo federal tem a Defesa e também a polícia do Estado de Vitoria a ajudar.A Covid-19 é gerada por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.