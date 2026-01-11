Mais Modalidades
Ténis
Cazaque Alexander Bublik vence torneio de ténis de Hong Kong
O cazaque Alexander Bublik arrebatou hoje o torneio de ténis ATP250 de Hong Kong, ao impor-se na final ao italiano Lorenzo Musetti.
Bublik, 11.º jogador mundial e segunda cabeça de série, superou Musetti, sétimo ATP e primeiro pré-designado, em dois ‘sets’, pelos parciais de 7-6 (7-2) e 6-3, em uma hora e 38 minutos.
O jogador do Cazaquistão, de 28 anos, somou o nono título da carreira, e quinto desde junho de 2025, garantindo a subida ao top 10 da hierarquia mundial.
