Neemias soma nove pontos e 13 ressaltos no desaire dos Celtics com os Spurs

Neemias esteve em campo 23.48 minutos e acertou quatro de seis lançamentos de campo, conquistando quatro dos seus ressaltos na tabela ofensiva.



Titular pela 36.ª vez, em 36 jogos disputados, o jogador português somou ainda duas assistências e dois desarmes de lançamento, ‘contra’ um ‘turnover’ e uma falta, sendo que, com Neemias em campo, os Celtics marcaram mais três pontos.



Na equipa de Boston, os melhores marcadores foram Derrick White, com 29 pontos, mais nove ressaltos, e Jaylen Brown, com 27 pontos, mais oito ressaltos e sete assistências.



Apesar dos minutos controlados (só jogou 26.25, a partir do banco), o francês Victor Wembanyama foi a figura do encontro, com dois cestos decisivos na parte final, para liderar os Spurs, com 21 pontos, os mesmos de De’Aaron Fox.



Os Celtics somaram o 14.º desaire, em 38 jogos, e seguem no terceiro lugar da Conferência Este, em igualdade com os New York Knicks, segundos, enquanto os Spurs ganharam pela 27.ª vez, em 38, e são segundos no Oeste.



A equipa de Boston volta a jogar na segunda-feira, no reduto dos Indiana Pacers.



A disputar a quinta época na NBA, Neemias Queta totaliza 146 jogos na época regular, 126 pelos Celtics (28 em 2023/24, 62 em 2024/25 e 36 em 2025/26), pelos quais foi campeão na temporada de estreia, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, como ‘rookie’, e cinco em 2022/23.



O poste internacional português, de 26 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.

