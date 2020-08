Mais atualizações

O México registou 819 mortes nas últimas 24 horas e ultrapassou a barreira dos 50 mil óbitos desde o início da pandemia, indicaram as autoridades."Infelizmente temos 50.517 mortes da Covid-19 no México", disse o subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo López-Gatell, no Palácio Nacional na capital mexicana.Nas últimas 24 horas, o país registou mais 6590 casos, elevando o total de contágios para 462.690.O México ocupa o sexto lugar no mundo em número de casos globais, depois dos Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul, e é o terceiro com mais mortes, depois dos Estados Unidos e do Brasil.A Índia reporta um total de 41.585 mortes provocadas pelo novo coronavírus, além de 2.027.074 infeções confirmadas. Só nas últimas 24 horas, o país somou 62.585 novas infeções e 886 óbitos.Um estudo da Universidade de Stanford, publicado esta semana, adverte para a "forte disparidade na qualidade dos relatórios de dados da Covid-19" nos diferentes Estados da Índia, com os investigadores a defenderem a criação de "uma agência central para monitorizar e auditar a qualidade da informação fornecida pelos estados".A Índia é o terceiro país do mundo com o maior número de infetados, depois de Estados Unidos e Brasil.Mais de 19 milhões de pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo. Um milhão contraiu o SARS-CoV-2 em apenas quatro dias. É o que indica o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse, compilado a partir de dados oficiais.Mais de quatro em cada dez casos localizam-se nos Estados Unidos, que acumulam 4.870.367 casos e 159.864 mortes, e no Brasil, com 2.912.212 de infeções e 98.493 óbitos.A região mais atingida é a América Latina e as Caraíbas, com mais de 5.292.000 casos detetados, incluindo 211.732 mortes, seguindo-se a América do Norte, com 4.988.928 casos e 168.868 mortes, e a Europa, com 3.289.249 casos e 212.155 mortes.Espanha, França e Alemanha enfrentam uma nova subida do número de infeções, tendo cada um destes países registado mais de mil novos casos em 24 horas.A África, o continente menos afetado pela pandemia, depois da Oceânia, ultrapassou um milhão de casos na noite de quinta-feira, dos quais mais de metade na África do Sul.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de quinta-feira, reporta mais três casos mortais de Covid-19 em Portugal. O total de mortes, desde o início da pandemia, é agora de 1743.Há mais 213 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, para um total de 52.061.Estão internadas 369 pessoas, menos 15 face ao dados de quarta-feira. Nos Cuidados Intensivos estão 42 doentes.Foram dadas como recuperadas da doença causada pelo SARS-CoV-2 mais 275 pessoas.Um foco de Covid-19 num lar do Porto levou ao internamento de oito pessoas. No total, estão infetadas 44 pessoas: trinta e quatro utentes e dez funcionários.A Administração Regional de Saúde do Norte não especificou o estado clínico dos doentes internados no Hospital de Santo António.Os casos de infeção na residência sénior Montepio foram detetados na passada terça-feira. Entretanto, todos as 225 pessoas do lar fizeram os testes de rastreio.O lar anunciou ter conseguido isolar a cadeia de contágio.O bastonário da Ordem dos Médicos considera que a situação nos lares é mais grave.Miguel Guimarães afirmam que a Direção-Geral da Saúde não tem meios suficientes para dar uma resposta adequada.