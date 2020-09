Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações









9h05 - África com 239 mortos e 9.133 novos casos em 24 horas



África registou 239 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, passando a um total de 32.356 em 1.339.171 casos de infeção, de acordo com os números mais recentes da pandemia no continente.



Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas registaram-se, nos 55 Estados-membros da organização, mais 9.133 novos casos de infeção com o novo coronavírus, metade dos quais registados no norte de África, e houve mais 7.714 recuperados, para um total de 1.076.207.



O maior número de casos e mortos continua a registar-se na África Austral, com 699.025 infeções e 16.486 mortos. Só a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 646.398 casos e 15.378 mortos.



O norte de África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, tem agora 266.074 pessoas infetadas e 9.348 mortos e na África Ocidental o número de infeções subiu para 167.562 e o de vítimas mortais para 2.503.



Na região da África Oriental, o número de casos de covid-19 passou hoje os 150 mil (150.368) e há 2.961 mortos, e na África Central estão contabilizados 56.142 casos e 1.058 óbitos.



O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 5.607 mortos e 100.708, seguindo-se a Argélia, com 1.599 mortos e 47.755 casos.



Marrocos contabiliza 82.197 infetados e 1.524 vítimas mortais.



Nos seis países mais afetados estão também a Nigéria, com 56.017 infetados e 1.076 mortos, e a Etiópia, com 63.367 infetados e 986 mortos.



Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e a Guiné Equatorial em número de casos.



Angola regista 131 mortos e 3.279 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 4.996 casos), Cabo Verde (44 mortos e 4.651 casos), Guiné-Bissau (39 mortos e 2.275 casos), Moçambique (31 mortos e 4.918 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 906 casos).





9h01 - ONU aprova resolução sobre combate à pandemia



A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou sexta-feira uma resolução sobre o combate à covid-19, apesar das objeções dos Estados Unidos e de Israel contra uma emenda cubana que insta fortemente os países a oporem-se a sanções unilaterais.



O organismo mundial adotou a resolução na sexta-feira, de uma forma esmagadora, por uma votação de 169-2.



Tratou-se de uma forte demonstração de unidade, por parte do organismo mais representativo da ONU, na abordagem do novo coronavírus, embora muitos países tivessem esperado a sua adoção por consenso.



A resolução não é juridicamente vinculativa, mas "apela à intensificação da cooperação e solidariedade internacionais para conter, mitigar e superar a pandemia".



Insta ainda os Estados-membros "a permitirem que todos os países tenham acesso atempado e sem entraves a um diagnóstico, terapêutica, medicamentos e vacinas de qualidade, seguros, eficazes e acessíveis".



A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 910.300 mortos e mais de 28,2 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.











Esta sexta-feira foi o dia em que se atingiram os seis meses de pandemia no mundo. A Organização Mundial de Saúde declarou a 11 de março que o surto de Covid-19 se tornou global. Em meio ano, o novo coronavírus infetou mais de 28 milhões de pessoas por todo o planeta e matou mais de 900 mil, impondo o confinamento a uma parte importante da humanidade.





Portugal termina agora uma semana em que os números da covid-19 entraram de novo num patamar que não era visto há cinco meses, na ordem das seis centenas de novos casos por dia, apesar de se manterem estabilizados os óbitos diários.





A semana trouxe ainda uma má notícia para o setor do turismo, com o executivo de Londres a fazer o nosso país regressar à lista de destinos que exige uma quarentena de 14 dias no regresso a casa. De fora ficaram as regiões da Madeira e dos Açores.