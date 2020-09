Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h40 - Governo pronto para prolongar as moratórias bancárias







O executivo está ainda disponível para lançar novas linhas de crédito, iniciativas postas em prática no início da pandemia em resposta à crise económica provocada pela covid-19. Em entrevista à TVI, o ministro da Economia Pedro Siza Vieira diz que uma das prioridades do governo é ajudar as empresas.



O Parlamento vai debater o Plano de Recuperação e Resiliência. Um plano que Pedro Siza Vieira diz contar com a participação e discussão de todos, por estar em causa muito dinheiro.



O esboço do Plano, anunciado no início da semana, prevê um investimento de 12,9 mil milhões de euros em resiliência e transição climática e digital.



7h20 - Índia regista mais de mil mortes e 83 mil casos nas últimas 24 horas







A Índia registou 1.085 mortos e 83 mil infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, mostrando algum declínio depois de atingir um número recorde há uma semana, segundo dados oficiais das autoridades.





7h00 - Trump diz que evitou cenário de mais de dois milhões de mortos nos EUA





O Presidente dos Estados Unidos disse esta terça-feira que que evitou o cenário dos EUA registarem mais de dois milhões de mortos por covid-19 e culpou a China por "deixar a praga escapar".





Questionado sobre as 200 mil mortes causadas pela pandemia no país, superadas na terça-feira, Donald Trump disse que "é uma pena".







"Acho que fizemos a coisa certa e fizemos bem. Teríamos dois milhões e meio de mortes ou algo assim (...). Teríamos um número que seria bem maior (...) Poderíamos ter dois, dois e meio ou três milhões", acrescentou o governante.





Os Estados Unidos ultrapassaram as 200 mil mortes por covid-19 na terça-feira e elevaram o total de casos para 6,89 milhões, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.





"A China deveria tê-lo detido [o coronavírus] na sua fronteira. Não deviam tê-lo deixado espalhar-se pelo mundo e isso é terrível", acrescentou Trump.





6h50 - Brasil dá luz verde para o regresso do público aos estádios de futebol



O governo aprovou um estudo da confederação brasileira de futebol para que os estádios voltem a ter público ainda que numa primeira fase com apenas 30 por cento da lotação máxima.



Numa nota citada pelas agências de notícias, o ministério da saúde brasileiro adianta que as autoridades locais e os clubes estão obrigados a cumprir uma série de normas de segurança sanitárias.



E que governadores e autarcas têm de ter em conta o número de casos de infeção com o novo vírus, assim como a taxa de ocupação de camas nos cuidados intensivos dos hospitais.



Nem o ministério da Saúde, nem a Confederação Brasileira de Futebol, divulgaram qualquer data sobre o momento em que os adeptos poderão regressar aos estádios.



Nas últimas 24 horas o Brasil registou mais 33 mil novos casos de covid-19. Entre segunda e terça-feira morreram no país mais 836 pessoas vítimas do novo vírus.





Portugal tem centenas de surtos ativos de covid-19

Guimarães voltou a ser o concelho do distrito de Braga com o maior aumento de novos casos de COVID-19. Numa semana foram mais 142.





Nas últimas semanas, o número de casos diários em Portugal tem aumentado exponencialmente. A situação epidemiológica tem sofrido alterações e o padrão atual é bem diferente do observado nos primeiros meses da pandemia. Lisboa continua a ser a região com mais casos diários confirmados e a população mais afetada parece ser a mais jovem. No entanto, esta terça-feira, o boletim epidemiológico da Direção-geral da Saúde reportou o maior aumento de internamentos desde há quase quatro meses.







A maioria destes surtos concentra-se no Norte e na Região de Lisboa e Vale do Tejo.No Centro Social Bonitos de Amorim, na Póvoa de Varzim há 17 pessoas infetadas. Três alunos de uma academia de dança da cidade também estão infetados.Em Valença, o Lar da Cruz Vermelha regista 21 casos positivos, 16 utentes e cinco funcionários da instituição.No Lar da Mitra, em Lisboa, 31 pessoas testaram positivo para a Covid-19. São 17 utentes da instituição e 14 profissionais de saúde. A Casa de Saúde do Telhal, em Sintra, regista 17.Em Ourique, no distrito de Évora, 44 pessoas estão infetadas. O foco de contágio está relacionado com o lar de Santa Luzia. Há três pessoas internadas nos cuidados intensivos do Hospital de Beja.Foi detetado um foco de contágio de Covid-19 numa fábrica da Golegã, no distrito de Santarém. A empresa encerrou para realizar testes aos 348 funcionários.Os primeiros dois casos foram detetados no final da semana passada. Até ao momento, foram confirmados 11 infeções. As pessoas estão assintomáticas.Na Vila de Redondo, no Alentejo, há um surto com 14 casos. Por precaução, a autarquia encerrou os serviços de atendimento ao público. Já foram testados todos os idosos e funcionários dos lares do concelho.Catorze pescadores da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde testaram positivo à Covid 19 e outros quarenta e cinco estão em isolamento profilático, em casa.São todos tripulantes de duas embarcações que foram, entretanto, obrigadas a suspender a atividade e que estão, por isso, atracadas no porto de Matosinhos.Portugal registou, esta terça-feira, mais cinco mortos relacionados com a covid-19 (três na região de Lisboa e Vale do Tejo e dois na região norte) e 463 novos casos de infeção (um aumento de 0,7 por cento desde segunda-feira), segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.925 mortes e 69.663 casos de infeção.A região de Lisboa e Vale do Tejo, continua a reportar o maior número de infeções no país, tendo sido notificados mais 198 novos casos, contabilizando já 35.641 casos de infeção e 734 mortes. Segue-se a região norte que reportou 191 novos casos em 24 horas e já soma um total de 25.099 casos confirmados e 877 óbitos.O número de internamentos indicado esta terça-feira é o mais elevado desde o dia 23 de maio (momento em que estavam 550 pessoas internadas, 80 das quais nos cuidados intensivos).