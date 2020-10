Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. O Conselho de Ministros reúne-se este sábado para decretar "ações imediatas" de controlo da pandemia, um dia depois de o primeiro-ministro ter recebido os partidos com assento parlamentar com vista a um consenso sobre estas decisões.

09h33 - Polónia com número recorde de novos casos - 21.897

08h35 - EUA com valor recorde de novos casos em 24 horas



Mais de 100 mil novos casos foram registados no país

08h25 - Alemanha com 19.059 novos casos e 103 vítimas mortais

08h20 - Ucrãnia com 8,752 novos casos em 24 horas, um valor recorde no país



08h18 - Rússia com 18.140 novos casos e 334 vítimas mortais



08h17 - República Checa com 13.605 novos casos e 216 vítimas mortais

08h00 - O Conselho de Ministros reúne-se hoje para decretar "ações imediatas" de controlo da pandemia, um dia depois de o primeiro-ministro ter recebido os partidos com assento parlamentar com vista a um consenso sobre estas decisões.

"Não excluímos à partida nenhuma medida possível, mas entendemos que devemos adotar as medidas que perturbem o mínimo possível a vida pessoal, social e económica. Devemos ter em conta um segundo elemento que tenho procurado transmitir: Estamos perante uma corrida de longo curso e, portanto, não podemos gastar todo o esforço nem todas as medidas nos primeiros momentos", disse na quinta-feira António Costa.



Portugal registou no boletim epidemiológico de sexta-feira 4656 novos casos de Covid-19, mais 40 mortos e 1747 recuperados.



O Norte continua a ser a região com um maior aumento diário (2831 novos casos), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (1357), a região centro (334), Alentejo (65 e Algarve (57). A Madeira registou mais quatro novos casos e os Açores oito.



Do total de óbitos, 19 foram registados no norte do país, 13 na região de Lisboa e Vale do Tejo, três na região centro e os outros três no Alentejo.



Há mais 93 doentes internados e mais seis nos cuidados intensivos. No total, Portugal tem 1927 doentes com Covid-19 internados, dos quais 275 em unidades de cuidados intensivos.



Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza agora 132.272 casos confirmados, 2468 óbitos e 72.344 recuperados. Há 57.355 casos ativos, mais 2869 do que no dia anterior.



As autoridades de saúde têm 65.305 pessoas em vigilância, mais 879 do que ontem.