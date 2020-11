Mais atualizações

A lista de concelhos com maior risco de transmissão do SARS-CoV-2 foi alargada. Desde a a meia-noite, ficam abrangidos 191. São mais 77. Estão distribuídos de norte a sul do país.Mais de 80 por cento da população está sujeita a medidas mais apertadas de controle da pandemia.A Região Centro regista o maior número de novas entradas.As medidas nos 191 concelhos mantêm-se em vigor pelo menos até dia 23 de novembro.Consulte aqui as medidas implementadas ao abrigo do estado de emergência e a lista de concelhos de risco Durante a semana, nos concelhos considerados de risco, o recolher obrigatório é entre as 23h00 e as 5h00. As exceções que permitem circular na via pública incluem o regresso a casa do trabalho e deslocações por motivos de saúde.Ao fim de semana o recolher obrigatório entra em vigor às 13h00. Também só é possível sair por motivos laborais, de saúde, passeios higiénicos ou comprar bens de primeira necessidade.Por isso, farmácias e pequeno comércio mantêm as portas abertas durante a tarde.No último fim de semana, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica instaurou oito processos em centros comerciais e grandes superfícies.Algumas das infrações tiveram a ver com o número de pessoas dentro dos estabelecimentos e a falta de distanciamento físico.Os alvos desta operação foram hipermercados e supermercados, lojas de grande dimensão, restaurantes e similares.No terreno estiveram 35 inspetores da ASAE.No Centro Hospitalar do Oeste há registo de dez pessoas infetadas com o novo coronavírus. O surto e afeta funcionários e doentes.O primeiro caso foi detetado na sexta-feira num doente internado no hospital O surto começou no serviço de Medicina do Hospital de Caldas da Rainha.O Centro Hospitalar do Oeste inclui ainda os hospitais de Peniche e Torres Vedras.Funcionários e doentes dos serviços afetados já realizaram os testes e estão agora à espera dos resultados.A Associação dos Administradores Hospitalares prevê, no pior cenário, um total de 4500 internamentos na próxima semana.Deixa também um alerta para as consequências da pressão nas unidades de cuidados intensivos.O Hospital São João, no Porto, esgotou a capacidade de resposta a doentes que com insuficiências respiratórias e cardíacas graves. Quatro tiveram de ser transferidos para Lisboa.Ao longo da próxima semana, o hospital deve aumentar o plano de contingência para o nível 4, o mais grave de todos.Por outro lado, os portugueses estão a recorrer cada vez menos às urgências.No Centro Hospitalar Lisboa Central, que inclui o Hospital de São José, houve uma redução de 30 por cento só no mês de outubro. Agora as pessoas só se dirigem ao serviço em situações mais complicadas.Em declarações ao, na RTP3, João Gouveia, presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, salienta a situação vivida com stress psicológico e dificuldades de comunicação em contexto de cuidados intensivos. O responsável diz mesmo que se começa a ter "recursos a esgotarem-se perante a procura".Já o médico pneumologista António Diniz apela aos portugueses para que cumpram as medidas em vigor, alertando que a situação não consegue ser resolvida ou controlável "a montante", ou seja, nos hospitais. No entanto, considera que as medidas aplicadas pelo Governo não são suficientes e vieram tarde.Ambos os médicos criticaram a falta de clareza de comunicação e discurso por parte dos governantes e alertam que a escassez de recursos no SNS aplica-se não só no combate à Covid-19, mas também na resposta a todas as outras patologias.Morreram mais 76 pessoas vítimas da Covid-19 entre sábado e domingo. O país voltou a ultrapassar a barreira das seis mil novas infeções: o boletim epidemiológico reportou mais 6035 casos.Estão internadas 2929 pessoas nos hospitais portugueses, mais 131 do que no sábado. Há 415 doentes nos cuidados intensivos.A pandemia da Covid-19 provocou já pelo menos 1.313.471 mortos resultantes de mais de 54 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Europa regista números cada vez mais preocupantes.A Áustria vai entrar em confinamento total e a Espanha começou com os testes rápidos em larga escala à Covid-19.A Covid-19 é a doença causada por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, identificado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.