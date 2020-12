Mais atualizações

09h09 - Indonésia com número recorde de vítimas mortais, mas 171 em 24 horas

08h55 - Chanceler alemã diz que concorda com recomendações para que as lojas encerrem a seguir ao Natal e até ao dia 10 para combater o aumento de casos de Covid no país

08h53 - Rússia regista mais 26.190 casos em 24 horas e 562 vítimas mortais

08h23 - Emirados Árabes Unidos afirmam que vacina chinesa tem 86% de eficácia



08h19 - Chanceler alemã disse esta manhã que a pandemia está a mudar o equilíbrio da economia mundial

Merkel afirmou ainda que as economias que têm sob controlo o vírus são as mais resilientes.

07h54 - Israel vai receber as primeiras vacinas da Pfizer hoje

07h53 - Coreia do Norte com 686 novos casos no que as autoridades já consideram uma terceira vaga da pandemia

07h52 - Porta-voz do Governo francês diz que há a possibilidade de existir uma terceira vaga

07h51- Passageiros de um navio cruzeiro confinados nos quartos depois de ter sido detetado um caso de Covid-19. O navio está em Singapura

07h50 - Surto em lar do concelho da Covilhã com 28 pessoas infetadas



07h49 - Brasil e a Covid-19



O Brasil contabilizou, nas últimas 24 horas, 842 mortes e voltou a ultrapassar os 50 mil casos diários de infeção (51.088), informou hoje o Ministério da Saúde brasileiro.

Concelhos e infeções

Alerta do bastonários dos médicos

O quadro em Portugal

O quadro internacional

Entrou em vigor à meia-noite novo período do estado de emergência. Vai vigorar durante 15 dias, até ao fim de 23 de dezembro.Não está proibida a circulação entre concelhos. Mas mantêm-se em vigor as regras mais restritivas para os municípios que apresentam risco de transmissão extremamente elevado e muito elevado.No total, são 113 concelhos. Têm mais de 480 casos de infeção por 100 mil habitantes. Nestes municípios, está proibida a circulação na via pública entre as 13h00 e as 5h00 ao fim de semana. Durante a semana está proibida a circulação a partir das 23h00.A Direção-Geral da Saúde atualizou os dados relativos aos concelhos com maior percentagem de população infetada. São números recolhidos entre os dias 19 de novembro e 2 de dezembro, num rácio de casos positivos por cada 100 mil habitantes.Freixo de Espada à Cinta mantém-se no topo da lista, com 2153 casos.Entre as subidas mais preocupantes está Mondim de Basto, no distrito de Vila Real, com mais de dois mil casos. Há ainda Gavião, no Alto Alentejo, distrito de Portalegre, com mais de 1900 casos.Trofa e Guimarães são concelhos mais populosos e estão também no topo da lista, mas, em qualquer dos casos, com redução do número de infetados.O bastonário da Ordem dos Médicos considera que é preciso reforçar as medidas para o ano novo. E pede ao Governo que recomende um número máximo de pessoas para os encontros de Natal.De acordo com o último boletim epidemiológico, conhecido ao início da tarde de terça-feira, foram confirmados mais 2905 casos de Covid-19 e 81 vítimas mortais em 24 horas. Houve registo de menos 3761 casos ativos, comparativamente ao dia anterior.Registaram-se ainda mais 6585 recuperados.Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira foram reportados mais 15 casos em cada uma das regiões (30 no total).Quanto ao número de mortos, o relatório indica que foram confirmados 44 na região Norte, 22 em Lisboa e Vale do Tejo, 13 na região Centro, um no Alentejo e um nos Açores.O número de internamentos parece mais animador, registando-se menos 104 casos de internamento em enfermarias e menos 14 casos em unidades de cuidados intensivos.Desde o inicío da pandemia, Portugal acumula um total de 327.976 casos de infeção e 5122 mortes.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 1.545.320 mortos resultantes de mais de 67 milhões de casos de infeção, segundo o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A Covid-19 é a doença causada por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, identificado no final de dezembro de 2019 em Wuhan, no centro da China.No Reino Unido, esta quarta-feira é o segundo dia da vacinação contra a Covid-19. Nas próximas duas semanas, o país vai ter 800 mil doses da vacina da Pfizer.É uma campanha sem precedentes para imunizar a população. O Reino Unido tem mil postos de vacinação.Os enfermeiros são dos primeiros a ser vacinados e, neste grupo, há muitos portugueses.A vacina da Astrazeneca é a primeira a ser validada por uma revista científica. A revistaconfirma os resultados dos ensaios clínicos que decorreram no Reino Unido, Brasil e África do Sul.A vacina teve uma eficácia de 62 por cento entre os voluntários que tomaram duas doses. Em dose e meia, menos, portanto, a meis da vacina foi 90 por cento eficaz.A farmacêutica já admitiu que vai fazer ensaios em mais países e com mais pessoas com a dosagem que obteve melhores resultados.