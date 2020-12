Mais atualizações

Na Europa

A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 1.605.583 mortos resultantes de mais de 71,6 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.

O quadro em Portugal

António Costa garante que a campanha de vacinação contra a Covid-19 vai mesmo começar na primeira semana de janeiro.



Nos Estados Unidos, arranca esta segunda-feira a vacinação contra a Covid-19. O primeiro avião carregado com milhões de doses da farmêutica Pfizer aterrou em Memphis, no Tennessee.As vacinas, transportadas em caixas frigoríficas a 70 graus negativos, vão ser agora distribuídas pelos vários Estados.O Presidente cessante, Donald Trump, o vice-presidente, Mike Pence, e outros altos funcionários deverão ser vacinados esta segunda-feira.Pessoal essencial e vários funcionários de três ramos da Administração norte-americana serão vacinados nos próximos dez dias, segundo a Reuters.No domingo, morreram quase três mil pessoas com Covid-19 em solo norte-americano.Em Itália, perto de 300 pavilhões vão ser instalados em praças, onde serão administradas as vacinas.O comissário italiano responsável pelo plano contra a pandemia acredita que todos os países europeus irão começar a vacinação na mesmo altura, sem mais detalhes.Em França, arranca uma despistagem em massa da Covid-19 a norte. O Havre é uma das regiões abrangidas.A estratégia tem como finalidade o controlo da epidemia. Nas últimas 24 horas, surgiram mais de 11 mil novas infecções. Morreram 150 doentes internados de causas associadas à Covid-19.A França inicia um desconfinamento progressivo a partir de terça-feira, com recolher obrigatório noturno.A Alemanha vai adotar medidas mais restritivas para travar os contágios por SARS-CoV-2. A partir da próxima quarta-feira e até 10 de janeiro, todo o comércio considerado não essencial vai ter de encerrar. Permanecem a funcionar apenas supermercados, farmácias e bancos.As escolas e os centros de dia também vão ficar fechados.Para o Natal, o Governo de Angela Merkel estabelece o limite máximo de cinco pessoas e apenas membros da mesma família.Portugal fixou uma nova marca sem precedentes no número mortes por Covid-19. Morreram mais 98 pessoas. O boletim epidemiológico de domingo deu conta de 4044 novas infeções.Desde o inicio da pandemia, há a registar 5559 mortos e mais de 348 mil contágios.O número de pessoas internadas também subiu. São agora 3157 doentes, mais 64 do que no boletim anterior. Há 513 pessoas nos cuidados intensivos.O último relatório da Administração Regional de Saúde do Norte, relativo a 9 de dezembro, mostra uma descida na taxa de incidência de infeções em vários concelhos.Seis deixaram de estar em risco muito elevado e passam para risco elevado, o que significa um alívio das medidas de restrição: Ponte da Barca, Mirandela, Arcos de Valdevez, Tarouca, Castelo de Paiva e Cinfães.Em sentido contrário estão Régua, Mesão Frio, Lamego, Armamar e Santa Marta de Penaguião. Passam para risco muito elevado ou extremamente elevado e vão ter mais restrições.Uma equipa de investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto concluiu que um Natal sem restrições pode causar mais 1500 mortes por Covid-19.Alerta ainda para a possibilidade de mais 20 mil portugueses ficarem infetados, a maioria sem saber, correndo o risco de infetar outros membros da família.