Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI







8h52 - Grupo chinês Fosun compra 100 milhões de vacinas do consórcio Pfizer-BioNTech



O grupo chinês Fosun, que detém várias empresas em Portugal, anunciou hoje um acordo com a BioNTech para a compra de 100 milhões de doses da vacina para a covid-19, desenvolvida pela empresa alemã em conjunto com a norte-americana Pfizer.



Numa nota enviada à Bolsa de Valores de Hong Kong, a Fosun explicou que o negócio está ainda dependente da autorização da China para a comercialização daquela vacina.



A primeira parte do acordo prevê a venda de 50 milhões de doses, para as quais será feito um pagamento equivalente a 125 milhões de euros, até 30 de dezembro. O restante será pago quando as autoridades chinesas derem luz verde para comercializar a vacina no país.



A empresa chinesa ficará com 65% das receitas brutas anuais obtidas com a comercialização da vacina na China. A BioNTech fica com os restantes 35%.







8h41 - Rússia está a testar menos



A Rússia realizou cerca de menos dez por cento de testes à Covid-19, em comparação com o mês anterior, apesar do aumento de infeções, avança a Reuters.



Apesar de as autoridades terem anunciado um aumento de testes a 16 de novembro, o número realizado na primeira quinzena de dezembro caiu 825 mil, ou seja menos 11 por cento, em comparação com a primeira quinzena de novembro.



Hoje, o país reportou 26.509 novos casos de infeção e mais 596 óbitos.









8h30 - China soma 12 casos importados



A Comissão de Saúde da China anunciou hoje ter identificado 12 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior.



Os casos importados foram diagnosticados nos municípios de Xangai (leste), Pequim (norte) e Tianjin (norte) e nas províncias de Yunnan (sudoeste), Fujian (leste), Guangdong (sudeste) e Shandong (nordeste).







8h22 - Com 952 óbitos, Alemanha bate novo recorde diário



A Alemanha, que entrou em novo confinamento na quarta-feira para tentar travar os contágios de Covid-19, registou um novo recorde diário de óbitos. 952 em 24 horas.



O maior aumento diário tinha sido registado na sexta-feira, com 598 mortos.



O Instituto Robert Koch estima o número de infetados em 1.379.238, um aumento de 23.427 nas últimas 24 horas.







8h10 - México com 801 mortos e mais de 11 mil casos em 24 horas



O México contou 801 mortes causadas pela covid-19 e 11.228 casos da doença nas últimas 24 horas, disseram na terça-feira as autoridades de saúde.



O país registou 115.099 mortos e 1.267.202 de contágios desde o início da pandemia, em fevereiro passado.



Na apresentar o relatório técnico diário, a Secretaria da Saúde reconheceu que o número de casos estimados é de 1.442.136, se forem considerados aqueles que aguardam um teste de confirmação.







8h00 - Unilabs lança hoje solução 'via verde' digital para testes de rastreio



A Unilabs, prestadora de diagnóstico clínico, lançou hoje uma solução 'via verde' digital para testes de rastreio covid-19, desenvolvida em parceria com a 7egend de Cristiano Ronaldo, que permite fazer a marcação através de 'smartphone' ou computador.



"A solução vai estar disponível em todos os 'drive-thru' da Unilabs de Norte a Sul do país", adianta a empresa.



Para o efeito, na marcação do teste, no 'site' da Unilabs, além dos dados pessoais, os utilizadores indicam a matrícula do seu veículo, escolhem o dia, hora e o 'drive-thru' onde pretendem fazer o teste, podendo ainda realizar o pagamento do mesmo.