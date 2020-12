Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI





8h33 - Alemanha regista 962 mortes em 24 horas, novo máximo diário



A Alemanha registou 962 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número diário de óbitos registado no país desde o início da pandemia, segundo o Instituto Robert Koch (RKI).



De acordo com os dados atualizadas pelo RKI, nas últimas 24 horas foram ainda registadas 24.740 novas infeções.



O pico das novas infeções foi atingido na sexta-feira, com 33.777 novos casos positivos.



Na Alemanha como um todo, a incidência acumulada nos últimos sete dias é de 195,6 casos por 100.000 habitantes e as novas infeções registada em sete dias totalizaram 162.256.



A situação é particularmente alarmante na Saxónia (parte oriental do país), onde a incidência semanal por 100.000 habitantes é de 414,1, mais do dobro da média do país como um todo.



Desde o início da pandemia foram registados 1.554.920 casos, dos quais 1.160.100 já recuperaram da doença. O número total de mortes com covid-19 é de 27.968.







8h25- Costa elogia ação “exemplar” dos militares portugueses em missões externas



O primeiro-ministro considera que os militares portugueses em missões externas das Forças Armadas estão a representar Portugal de forma "exemplar" e salienta o quadro de maiores dificuldades este ano em contexto de pandemia de Covid-19.



Estas posições foram transmitidas por António Costa numa mensagem vídeo de Natal dirigida aos militares portugueses em missões externas, que foi gravada em São Bento, em Lisboa, e não no sábado passado, como inicialmente estava previsto, na República Centro Africana.



Numa mensagem que dirigiu "a todas as mulheres e homens das Forças Armadas Portuguesas", António Costa destaca o caráter "duro" a todos os níveis do ano que agora termina.

"Quero enviar uma palavra especial a todos os militares, em particular aos que estão a desempenhar importantes ações de cooperação bilateral e multilateral no domínio da defesa, ou em missões e operações das Nações Unidas, da NATO e da União Europeia, um pouco por todo o mundo. Todos sem exceção representam Portugal de forma exemplar, e constituem, por isso, um motivo de justificado orgulho para todos os portugueses", declara o primeiro-ministro.



Numa mensagem que dirigiu "a todas as mulheres e homens das Forças Armadas Portuguesas", António Costa destaca o caráter "duro" a todos os níveis do ano que agora termina. O primeiro-ministro considera que os militares portugueses em missões externas das Forças Armadas estão a representar Portugal de forma "exemplar" e salienta o quadro de maiores dificuldades este ano em contexto de pandemia de Covid-19.Estas posições foram transmitidas por António Costa numa mensagem vídeo de Natal dirigida aos militares portugueses em missões externas, que foi gravada em São Bento, em Lisboa, e não no sábado passado, como inicialmente estava previsto, na República Centro Africana.Numa mensagem que dirigiu "a todas as mulheres e homens das Forças Armadas Portuguesas", António Costa destaca o caráter "duro" a todos os níveis do ano que agora termina."Quero enviar uma palavra especial a todos os militares, em particular aos que estão a desempenhar importantes ações de cooperação bilateral e multilateral no domínio da defesa, ou em missões e operações das Nações Unidas, da NATO e da União Europeia, um pouco por todo o mundo. Todos sem exceção representam Portugal de forma exemplar, e constituem, por isso, um motivo de justificado orgulho para todos os portugueses", declara o primeiro-ministro.Numa mensagem que dirigiu "a todas as mulheres e homens das Forças Armadas Portuguesas", António Costa destaca o caráter "duro" a todos os níveis do ano que agora termina.





O primeiro-ministro fala depois sobre o quanto é difícil para os militares que se encontram em missões externas suportarem a distância em relação às suas famílias, sobretudo numa conjuntura de pandemia de covid-19.



"Se a distância física de casa e das nossas famílias custa sempre, custa ainda mais nesta época festiva e num quadro de pandemia em que, apesar de já se começar a ver uma luz ao fundo do túnel, infelizmente ainda durante algum tempo não vamos poder baixar a guarda de maneira nenhuma. Esta mensagem também é, um muito sincero e justo agradecimento às famílias que de modo solidário e resiliente suportam a ausência e as saudades dos seus entes queridos, que, por motivos de serviço, têm de estar longe nesta altura do ano", acrescenta.







8h15 - Japão e Coreia do Sul reforçam restrições a voos do Reino Unido



O Japão e a Coreia do Sul anunciaram hoje o reforço de restrições aos voos provenientes do Reino Unido, para evitar a propagação da variante do novo coronavírus ali detetada.



No caso do Japão, a entrada de passageiros do Reino Unido e de uma longa lista de países de todo o mundo já foi proibida há meses, com exceção de viajantes de negócios e cidadãos japoneses ou estrangeiros com estatuto de residência em território japonês.



Já a Coreia do Sul decidiu suspender todos os voos de e para o Reino Unido até 31 de dezembro.



Além disso, as autoridades sanitárias sul-coreanas decidiram colocar em quarentena todos os viajantes em voos internacionais que tenham passado nos 14 dias anteriores pelo Reino Unido e, uma vez isolados, testá-los.







8h00 - Vacinação no México arranca quinta-feira



O México vai começar a administrar a vacina Pfizer à sua população a partir de 24 de dezembro, anunciaram na terça-feira as autoridades mexicanas.



Este primeiro lote de vacinas chegará ao Aeroporto da Cidade do México na quarta-feira, mas autoridades não revelaram o local onde será armazenado "por razões de segurança".



As Forças Armadas serão responsáveis pela salvaguarda das doses da vacina no México.