7h55 - Costa sai em defesa dos critérios definidos para a vacinação contra a Covid-19



Apesar de outros países terem incluído os líderes políticos no topo da lista de prioridades, o primeiro-ministro entende que foi correta a decisão de vacinar, em primeiro lugar os profissionais de saúde.





Declarações de António Costa, à agência Lusa, no dia em que arranca o processo de vacinação nos lares de idosos, no município de Mação, no distrito de Santarém.





Covid-19. Campanha de vacinação em lares de idosos começa hoje

A campanha de vacinação contra a covid-19 começou no dia 27 de dezembro com os profissionais de saúde.





Mais doses perante escassez europeia

Primeiros casos da nova variante no continente

Madeira adota novas medidas

O arquipélago regista um dos piores momentos desde o início da pandemia.





No continente terminou a proibição de circulação entre concelhos, medida tomada como forma de diminuir o impacto das deslocações devido à passagem do Ano.



Aumento do número de internados

A campanha terá início hoje em duas instituições do concelho de Mação. Os funcionários e utentes do Centro de Idosos de S. José das Matas são os primeiros a ser vacinados, às 15 horas.A instituição tem 51 pessoas, entre utentes e funcionários.Às 16h00 é a vacinação das 61 pessoas do lar da Santa Casa da Misericórdia de CardigosA ministra da Saúde tinha anunciado que a vacinação nos lares de idosos e em unidades de cuidados continuados arrancaria esta semana.No sábado, o Ministério da Saúde garantia que antes de terça-feira não seriam administradas as primeiras vacinas nos lares.No entanto, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garante que a vacinação começa hoje em Mação e contará com a presença da ministra Ana Mendes Godinho.Estava previsto que a vacinação começasse em 150 estruturas dos 25 concelhos com maior número de infeções.No último boletim, Mação apresentava risco moderado, mas a situação complicou-se nos últimos dias em dois lares do concelho.Chegam hoje a Portugal mais 80 mil doses da vacina contra a covid-19. 40 mil vão ficar no armazém de Montemor-o-Velho. Pertencem a um lote de 303 mil doses que vão chegar até ao final de janeiro.Em fevereiro, está previsto que cheguem mais 429 mil doses e em março mais 487.500 doses.A Comissão Europeia admite que a produção de vacinas contra a COVID-19 não está a satisfazer as necessidades dos 27.É a resposta de Bruxelas às queixas de países como a Alemanha ou França sobre a lentidão com que as vacinas estão a chegar.O Reino Unido começa hoje administrar mais de meio milhão de vacinas desenvolvidas pela Astra-Zeneca e a Universidade de Oxford.A BioNTech espera começar a produzir a partir de fevereiro numa nova unidade na Alemanha, capaz de fornecer 250 milhões de doses no primeiro semestre de 2021. Reforça assim a produção na fábrica da Bélgica onde são produzidos os lotes com destino à União Europeia.Foram detetados os primeiros casos da nova variante da covid-19 em Portugal Continental. São 16 casos, todos com historial de viagem ao Reino Unido.A maior parte das amostras foram colhidas no aeroporto de Lisboa. Mesmo assim, não está excluída a hipótese de já haver transmissão comunitária em Portugal Continental.Estes 16 casos somam-se aos 18 já tinham sido identificados na Madeira.Por causa do aumento de número de casos, na Madeira o regresso às aulas fica adiando, pelo menos, uma semana.A partir de hoje vão ser testados todos os professores e funcionários das escolas dos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira BravaOs concelhos do Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava vão ter medidas mais restritivasA partir de terça-feira está proibida a circulação na via publica depois das 23 horas e o regresso às aulas foi adiado.Será ainda reduzido o trabalho presencial na administração pública regional e estão suspensas as visitas aos lares até 15 de janeiro.Restaurantes e bares só podem funcionar até às 22h30.Morreram mais 73 pessoas com Covid-19 em Portugal. Desde o início da pandemia 7 118 pessoas perderam a vida.Há ainda mais 3 384 novos casos de infeção.Estão internadas mais 186 pessoas, num total de 3 044, um dos valores mais altos desde o início da pandemia. Há 500 pessoas nos cuidados intensivos. São mais 8 do que nas 24 horas anteriores.Portugal tem neste momento 77 601 casos ativos de covid-19.