A falta de uma norma da Direção-Geral da Saúde que permita preparar seis doses por cada frasco da vacina da Pfizer já obrigou a desperdiçar uma quantidade que daria para vacinar seis mil portugueses, revela o Expresso.



Segundo o jornal, o desperdício "é generalizado entre os países europeus e deve-se à inércia da Agência Europeia de Medicamentos em aprovar o pedido do primeiro laboratório fornecedor, Pfizer, para que sejam preparadas seis e não cinco doses por frasco".

08h03 - Alemanha com mais 31.849 casos e 1188 vítimas mortais nas últimas 24 horas

08h01 - Vacina da Pfizer/BioNTech parece ser eficaz contra a mutação do vírus encontrada no Reino Unido e África do Sul

Estudos realizados pela empresa indicam que a vacina é eficaz contra a variante N501Y.

08h00 - Austrália obriga a que quem queira visitar o país tenha um teste Covid negativo à entrada do avião no país de partida

07h59 - Ucrânia fechou escolas, restaurantes e ginásios esta sexta-feira devido ao aumento de casos no país

07h58 - Hungria vai manter restrições, incluindo o recolher obrigatório à noite, até ao dia 1 de fevereiro

07h55 - Japão pondera alargar o estado de emergência de Tóqui para outras regiões devido ao aumento de casos

07h54 - Açores. São Miguel aperta medidas e implementa o recolher obrigatório

A ilha de São Miguel tem, a partir de hoje, novas medidas de contenção da covid-19, como limitação de ajuntamentos, recolher obrigatório, limitação de horário de restaurantes e lojas, e encerramento de escolas.



A proibição de circulação na via pública vigora entre as 23:00 e as 05:00 nos dias úteis, e a partir das 15:00 ao fim de semana, com várias exceções previstas na lei.





PM pondera com partidos adoção de medidas mais restritivas

Proibição de circulação entre concelhos

O primeiro-ministro começa esta sexta-feira a receber os partidos com assento parlamentar para debater a necessidade de adoção de medidas mais restritivas para conter o aumento de casos de covid-19 em Portugal.Estarão na residência de São Bento delegações de PSD, PCP, CDS e PS. No sábado, António Costa recebe o BE, PAN, PEV, Chega e Iniciativa Liberal.António Costa estará também hoje numa reunião sobre o mesmo tema do Conselho Permanente da Concertação Social.Em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros de quinta-feira, António Costa referiu o “agravamento da situação epidemiológica" no país, com cerca de dez mil novos casos de contágio registados em dois dias consecutivos, como indício de que poderiam ter de ser tomadas medidas mais restritivas.O primeiro-ministro argumenta que, sem prejuízo da reunião que haverá na próxima terça-feira com epidemiologistas, no Infarmed, será importante preparar já, se tal vier a ser necessário, a adoção de medidas que correspondam a um agravamento da situação".Medidas que serão analisadas na próxima semana, e caso seja necessário, tomar novas medidas ainda antes do dia 15, data em que deverá ser renovado o estado de emergência.Ao abrigo do novo período de estado de emergência, que entrou esta noite em vigor até 15 de janeiro, a circulação entre concelhos do continente está proibida entre as 23h00 de hoje e as 05h00 de segunda-feira, no âmbito das medidas de contenção da pandemia divulgadas na quinta-feira pelo Governo.Além desta medida, os habitantes de 253 concelhos do continente estão também sujeitos ao recolher obrigatório e consequente proibição de circulação na via pública no sábado e no domingo a partir das 13h00 e até às 05h00 do dia seguinte.Desta última restrição apenas estão livres 25 municípios, que são considerados como tendo um risco moderado de contágio (o grau mais baixo da classificação de quatro níveis utilizada pelo Governo), por terem um rácio inferior a 240 novos casos por 100 mil habitantes em duas semanas.56 concelhos estão na categoria de dos como tendo um risco extremo de contágio por covid-19, outros 132 concelhos estão em risco muito elevado e 65 em risco elevado.De acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde, desde março, morreram em Portugal 7.472 pessoas dos 456.533 casos confirmados de infeção pelo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Só na quarta-feira foram reportados 10.027 novos casos e na quinta-feira mais 9.927, dias em que ocorreram 91 e 95 mortes atribuídas à covid-19, respetivamente.Estes foram os dois piores dias em termos de novos infetados e dos piores em questão de mortes relacionadas com a covid-19 desde março, resultados considerados já como reflexo do alívio das restrições durante a época de Natal.A pandemia de covid-19 provocou mais de 1,8 milhões de mortos no mundo desde dezembro de 2019.As medidas para combater a covid-19 paralisaram setores inteiros da economia mundial, incluindo em Portugal.