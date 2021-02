Mais atualizações

Ao todo, pelo menos 900 mil pessoas integram esta fase de vacinação, que deverá prolongar-se até final de abril deste ano.



A Comissão Europeia está pronta para ajudar Portugal na gestão da crise pandémica. O comissário europeu para a gestão de crises diz que há mecanismos para apoiar situações de emergência.



Investigadores da Organização Mundial da Saúde deslocaram-se ao laboratório na cidade chinesa de Wuhan, epicentro da pandemia, que tem sido objeto de especulação sobre a origem do novo coronavírus.Jornalistas estrangeiros acompanharam a equipa até à instalação de alta segurança, mas tal como em visitas anteriores, não houve acesso direto aos investigadores, que deram poucos detalhes sobre a pesquisa em Wuhan, até à data.Começa esta quarta-feira mais uma etapa na campanha de vacinação contra a Covid-19 - agora nos centros de saúde.Começam a ser ser vacinados utentes dos centros de saúde de Alvalade, em Lisboa, onde até sexta-feira deverão ser administradas cerca de 300 vacinas.Amanhã, a vacinação prossegue em sete centros de saúde do norte do país: em Braga, Marão e Douro, Porto Oriental, Póvoa de Varzim, Vila Nova de Gaia, Gondomar e na Unidade Local de Saúde Nordeste.Naqueles sete locais serão administradas perto de 900 vacinas até ao final da semana.A vacinação prossegue no resto do país na próxima semana. A toma vai ser feita por pessoas com mais de 80 anos e também pelas que têm mais de 50 anos e com doenças associadas.Foi demitida a diretora do serviço de Farmácia do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa em Penafiel. Em causa está a falha que levou a que 600 vacinas fossem para o lixo.A RTP apurou que as vacinas ficaram estragadas por causa da utilização inadequada do sistema de refrigeração, que danificou 113 frascos.Passam pela vacinação da mãe do Padre de Alfena em Valongo e da costureira.Numa freguesia de Águeda, o padre também foi vacinado.Há ainda mais um caso recente de vacinação irregular: a filha e a mulher do diretor de uma associação de solidariedade em Viseu.O dispositivo alemão parte de Frankfurt às 10h00 (hora de Lisboa) e chega à capital portuguesa às 13h00.Trata-se de 26 profissionais de saúde das Forças Armadas - oito médicos, enfermeiros e assistentes operacionais.A missão deverá durar 21 dias, mas a equipa poderá ser substituída, mantendo-se o apoio até final de março. Trazem 40 ventiladores móveis e dez estacionários, 150 bombas de infusão e 150 camas.O apoio destina-se aos hospitais de Lisboa, mas poderá também ser encaminhado para outras unidades do país.No dia 25 de Janeiro o Governo português avançou com o pedido de ajuda. Durante a primeira vaga da pandemia, a Alemanha ajudou outros países, como por exemplo Itália, França e República Checa.Vai haver aulas no carnaval. As férias na Páscoa da páscoa vão ser reduzidas. E são alteradas também as datas de conclusão do terceiro período para os diferentes anos de escolaridade.O calendário final de provas e exames será divulgado até ao dia 12 de fevereiro.Morreram mais 260 pessoas em 24 horas, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de terça-feira.Havia ontem registo de mais 5540 casos confirmados de infeção.Em internamento havia menos 94 pessoas. Nos cuidados intensivos encontram-se 852 doentes.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.237.990 mortos resultantes de mais de 103,3 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde indicou que o número de novos casos de Covid-19 está a descer pela terceira semana consecutiva. Todavia, Tedros Adhanom Ghebreyesus advertiu contra facilitismos.