Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

10h30 - China aprova vacina da Sinovac Biotech



Segundo avança a agência Reuters, a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech anunciou este sábado que a sua vacina contra a Covid-19 foi formalmente aprovada para o uso do público em geral pelo regulador da China.



Esta é, assim, a segunda vacina contra a Covid-19 a receber luz verde em Pequim, depois ter sido aprovada em dezembro a vacina da Sinopharm.



No entanto, mesmo antes de terem sido aprovadas, estas vacinas já estavam a ser usadas no âmbito do plano de vacinação da China, focado principalmente nos grupos considerados de maior risco de exposição ao vírus.



A vacina que agora é aprovada, a CoronaVac, já tinha, inclusivamente, sido aprovada para uso emergencial na Indonésia, Turquia, Brasil, Chile, Colômbia e Uruguai.



A Sinovac afirma que a sua vacina foi aprovada após os resultados de dois meses de ensaios clínicos em fase avançada no exterior.







10h09 - Famílias e diretores querem que alunos desfavorecidos continuem a ir à escola





As famílias e os diretores escolares querem que os alunos mais desfavorecidos, para quem é mais difícil acompanhar as aulas em casa, possam continuar a ir à escola durante o ensino a distância, que regressa na segunda-feira.



A partir de segunda-feira, alunos e professores regressam às aulas, mas não à escola, devido à pandemia de covid-19, e a poucos dias de retomarem o ensino à distância, os representantes de pais e diretores escolares estão particularmente preocupados com os alunos mais desfavorecidos.



Em declarações à agência Lusa, o presidente da Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação (CNIPE), Rui Martins, admitiu recear que “algum aluno possa ficar esquecido” e disse que as escolas têm de assegurar “que estes alunos não sejam abandonados”.



No ano letivo passado, quando o ensino foi implementado pela primeira, muitos alunos tiveram dificuldade em acompanhar as aulas ‘online’ e continuar a estudar e aprender longe da escola por diversos motivos, desde a falta de equipamentos à falta de condições em casa.



Para minimizar este problema, Rui Martins sugere que as crianças e jovens em situação de maior fragilidade possam continuar a ir à escola, recorrendo às escolas de referência que se vão manter abertas para receber os filhos dos trabalhadores de serviços essenciais.



Do lado dos diretores escolares, também há a expectativa de que isso possa acontecer.



“Desta vez, estamos a tentar que aqueles alunos que têm situações mais complicadas venham para a escola, pelo menos um ou dois dias por semana”, disse à Lusa Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE).







09h27 - Comissão Europeia já aprovou 17 mil ME em ajudas estatais de Portugal



A Comissão Europeia já deu 'luz verde' a 17 mil milhões de euros em ajudas estatais de Portugal às empresas em dificuldade, nomeadamente do turismo, exigindo que o país salvaguarde os direitos dos passageiros e dos consumidores.







08h44 - Rússia com mais 16.627 casos e 497 vítimas mortais





08h35 - África com mais 549 mortos e 16.015 infetados nas últimas 24 horas







07h32 - Alemanha com mais 10.485 casos e 689 vítimas mortais





07h31 - Brasil supera 230 mil mortes e 9,4 milhões de casos de infeção



O Brasil ultrapassou hoje a marca das 230 mil mortes (230.034) e dos 9,4 milhões de infeções (9.447.165) pelo novo coronavírus, informou hoje o Ministério da Saúde brasileiro no último boletim epidemiológico.



Desse total, 1.239 óbitos e 50.872 casos positivos foram contabilizados nas últimas 24 horas, sendo o quarto dia consecutivo em que o país sul-americano registou mais de 50 mil diagnósticos e de mil vítimas mortais devido à covid-19.







07h28 - São Tomé e Príncipe regista um óbito e 48 novos casos



São Tomé e Príncipe registou hoje mais um óbito por Covid-19 e 48 novos casos positivos de infeção, totalizando 18 mortes e 1.346 pessoas infetadas pela doença, revelou a porta-voz do Ministério da Saúde.







07h20 - OMS apela à partilha de tecnologia para reforçar produção de vacinas



A Organização Mundial da Saúde (OMS) apelou hoje à partilha de tecnologia para que possa ser reforçada a capacidade de produção das vacinas contra a covid-19.







07h10 - Antiviral acelera eliminação do SARS-CoV-2 em doentes não hospitalizados - estudo



Um medicamento antiviral ainda em fase experimental pode acelerar a eliminação do novo coronavírus em doentes não hospitalizados, contribuindo para evitar a disseminação da covid-19 na comunidade, concluiu um estudo clínico desenvolvido no Canadá.







07h00 - O procurador-geral da República (PGR) brasileiro informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) ter aberto nove investigações preliminares à conduta do Presidente, Jair Bolsonaro, na pandemia de covid-19, noticiou a imprensa local na sexta-feira.