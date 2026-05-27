Bernardo Silva enaltece Pep Guardiola na despedida conjunta do Manchester City

Before I joined the club, Pep was already an inspiration for me. To become his player and after 9 years end up being the one with most games played under him is truly an honour. He arrived at Man City, and the Premier League couldn’t be dominated playing his way… Well, they were… pic.twitter.com/jqJSQbqYpq — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) May 27, 2026

“A fome e a ambição de querer sempre mais, mesmo depois de ter vencido várias vezes, foram uma grande inspiração. Para mim, ele foi e sempre será o meu pai no futebol. Ele via como pontos fortes várias coisas que muitos treinadores no passado consideravam fraquezas no meu jogo. Entendeu-me desde o primeiro dia”, expressou o médio, numa publicação nas redes sociais.No domingo, Bernardo Silva alinhou pela 460.ª e última vez ao serviço do Manchester City, ao ser titular na derrota com reviravolta na receção ao Aston Villa (2-1), para a 38.ª e última jornada da Premier League, tendo sido agraciado com uma guarda de honra dos companheiros de equipa e dos adversários quando foi substituído na segunda parte, aos 59 minutos.Rendido pelo croata Mateo Kovacic, o médio e capitão, de 31 anos, deixou o relvado do Estádio Etihad em lágrimas e foi cumprimentado pelos jogadores das duas equipas, antes de ter sido abraçado já fora do relvado por Pep Guardiola, também a realizar a derradeira partida pelos ‘citizens’.“Antes mesmo de me juntar ao clube, Pep já era uma inspiração para mim. Tornar-me seu jogador e, após nove anos, acabar como o que mais jogou sob seu comando é uma verdadeira honra. Ele chegou ao Manchester City e a Premier League parecia impossível de ser dominada se jogássemos do jeito dele... Bem, estavam enganados. Ele não só dominou, como mudou o futebol em Inglaterra, assim como tinha feito em outros países”, observou.Bernardo Silva fez 76 golos e 77 assistências em 460 encontros desde que foi contratado pelos ‘citizens’ aos franceses do Mónaco, no verão de 2017, e conquistou 19 troféus: seis edições da Liga inglesa, incluindo o inédito tetracampeonato, entre 2020/21 e 2023/24, três Taças de Inglaterra, cinco Taças da Liga inglesa, três Supertaças inglesas, a única Liga dos Campeões da história do clube e um Campeonato do Mundo de clubes.“A nível pessoal, a gentileza, a confiança e o respeito que tínhamos um pelo outro enchem-me de orgulho e vão além do futebol. Não poderia estar mais grato pelo que ele fez por mim e pela minha família. Obrigado por todas as memórias e experiências ao maior treinador de todos os tempos”, frisou Bernardo Silva, que se formou e debutou como sénior pelo Benfica.O médio tem o futuro indefinido, numa altura em que está convocado por Portugal para o Mundial2026 e pode disputar a principal competição internacional de seleções pela terceira vez, depois das presenças em 2018 e 2022, intercaladas pela conquista da Liga das Nações em 2019 e 2025.Além de Bernardo Silva, o defesa central John Stones está de saída do City, ao qual chegou proveniente do Everton em 2016/17, precisamente na primeira temporada em Manchester de Pep Guardiola, recordista de jogos (593) - ultrapassou Les McDowall na despedida frente ao Aston Villa - vitórias (416) e troféus (20) no comando técnico dos ‘citizens’.