Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações









13h05 - Hospitais de Almada e Setúbal têm mais de 450 doentes internados



Os principais hospitais da margem sul do Tejo, São Bernardo, em Setúbal, e Garcia de Orta, em Almada, continuam sob forte pressão e registam hoje um total de 457 doentes Covid internados, 46 dos quais em cuidados intensivos.



De acordo com os números divulgados hoje, o Hospital de São Bernardo tem um total de 205 doentes internados, 17 na Unidade de Cuidados Intensivos.



No Garcia de Orta, o registo diário é hoje de 252 doentes infetados com o vírus SARS-CoV-2, 206 em enfermaria, 17 em hospitalização domiciliária e 29 em cuidados intensivos.







12h35 - Ministro da Educação reconhece que ainda não é possível regressar às aulas presenciais







Em declarações aos jornalistas a partir de uma escola no Algarve, Tiago Brandão Rodrigues, sublinha o esforço das escolas, professores, alunos e pais no regresso às aulas pela via virtual.







O governante reconhece que é importante voltar às aulas presenciais "o mais rapidamente possível", uma vez que "nada substitui as aulas presenciais", mas reconhece que esse cenário ainda não é seguro, tendo em conta a situação pandémica.







12h28 - Quase 60% dos restaurantes em situação de insolvência





Duas em cada três empresas dizem não estar a ter capacidade para pagar salários e quase 60 por cento estão em situação de insolvência, segundo a Associação Nacional de Restaurantes PRO.VAR.







"Encerrados e sem apoios e em face destes números, não resta outra opção ao Governo senão criar mecanismos de apoio adicionais que salve as empresas, que até ao início de 2020 cumpriram com a sua função, criando postos de trabalho, gerando riqueza e pagando impostos", refere a associação em comunicado.





No ano de 2020, 61,4 por cento das empresas perderam mais de metade da faturação homóloga. Um quinto das empresas tinham os salários em atraso e dois terços das empresas não conseguiram pagar todas as despesas. Quase metade das empresas (46,3%) estavam em situação de insolvência ou falência.







Em 2021, com apenas um mês decorrido, segundo a associação, 89,7% das empresas perderam mais de metade da faturação homóloga, duas em cada três empresas diz não estar a ter capacidade para pagar salários e 88,5% diz não estar a conseguir pagar todas as despesas. Agora, quase 60% (58,2%) estão em situação de insolvência ou falência, acrescenta.







12h15 - AstraZeneca. Proteção "mínima" contra casos leves da variante sul-africana









A vacina da Oxford-AstraZeneca oferece apenas dez por cento de proteção contra a variante do SARS-CoV-2 detetada na África do Sul - um ensaio clínico revelou uma fraca proteção contra casos leves ou moderados.





Nesse sentido, a África do Sul já anunciou a suspensão temporária do seu programa de vacinação com a vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em colaboração com a Universidade de Oxford.







11h47 - Turismo vai recuperar no longo prazo





A DBRS considera que o turismo português não vai conseguir recuperar totalmente este ano, dada a "particularmente crítica" situação sanitária e o prolongamento das restrições, mas o choque será temporário e a atratividade do país vai manter-se no pós-pandemia.







Numa nota de análise sobre o setor do turismo em Portugal, a agência de notação financeira DBRS Morningstar antecipa "mais um ano difícil" para a atividade, dada a gravidade da crise pandémica global, o atraso na disponibilização de vacinas na Europa e o prolongamento das restrições às viagens.







A agência DBRS sublinha ainda que esta situação deverá "atrasar a plena recuperação económica do país", dada a importância do setor turístico para Portugal. No entanto, o choque da Covid-19 deverá ser "temporário".





"Embora esta crise vá ter, inevitavelmente, graves consequências para muitos trabalhadores e empresas, particularmente os mais expostos à atividade, a procura turística em Portugal deverá regressar aos níveis pré-pandemia", lê-se na nota de análise.





Destaca ainda que "as caraterísticas que, antes da crise, tornaram Portugal atrativo para os visitantes a nível global irão manter-se durante muito tempo após a pandemia".





11h23 - França continua a apostar na vacina da AstraZeneca





O ministro francês da Saúde disse esta segunda-feira que continua a confiar na vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, tendo considerado que esta confere proteção suficiente contra "praticamente todas as variantes" do vírus.





O ministro Olivier Veran recebeu hoje, em Melun, a primeira dose da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19.







11h12 - "Comunicação entre escola e família é muito importante"









O secretário-geral da Confederação Nacional das Associações de Pais apela a uma maior comunicação entre as escolas e os encarregados de educação para garantir o ensino à distância. Jorge Ascenção disse à RTP que ainda há muitas famílias que não sabem onde podem recorrer para obter os computadores.





10h57 - Fenprof acusa Governo de falta de apoio aos professores







A Federação Nacional dos Professores afirma que no dia do regresso ao ensino à distância há ainda muitas falhas e arestas por limar. O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, atribui responsabilidades ao Ministério da Educação pelo que considera ser a falta de condições para o trabalho dos professores.





10h47 - Falta de computadores e falhas na rede de internet e telemóvel são os principais problemas









O presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares alerta que as escolas podem não conseguir chegar a todos os alunos. Manuel Pereira realça que a falta de computadores e as falhas na rede de internet e de telemóvel são os maiores problemas.





10h35 - Diretores de escolas apontam falhas









O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas alerta para a falta de condições que os alunos têm em casa para o ensino à distância.Filinto Lima sublinha ainda que a promessa do Governo de garantir um computador para todos os alunos está longe de ser cumprida.





10h18 - Pandemia pode levar a retrocesso na aprendizagem dos alunos











Em entrevista à Antena 1, a presidente do Conselho Nacional de Educação acredita que, desta vez, as escolas estão mais preparadas para o ensino à distância. Todavia, defende o regresso às aulas presenciais, assim que for possível, de forma faseada.

No dia em que o país regressa ao ensino à distância, a presidente do Conselho Nacional de Educação receia que a pandemia da Covid-19 represente um retrocesso na aprendizagem dos alunos portugueses.Maria Emília Brederode Santos admite que Portugal até estava a aproximar-se das metas europeias, nos últimos anos. Mas agora teme que uma das consequências da crise sanitária seja o aumento do abandono escolar.Em entrevista à Antena 1, a presidente do Conselho Nacional de Educação acredita que, desta vez, as escolas estão mais preparadas para o ensino à distância. Todavia, defende o regresso às aulas presenciais, assim que for possível, de forma faseada.





10h00 - Mais 350 mortos em África





África registou nas últimas 24 horas mais 350 mortes por Covid-19 para um total de 95.075 óbitos, e 11.087 novos casos de infeção, segundo os mais recentes dados oficiais da pandemia no continente.







8h57 - Vacina da AstraZeneca deve ser dada a pessoas até aos 65 anos





A Direção-Geral da Saúde (DGS) considera que, "até novos dados estarem disponíveis", a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca deve ser preferencialmente utilizada para pessoas até aos 65 anos de idade.







Numa norma divulgada no site da DGS , acrescenta-se, no entanto, que "em nenhuma situação deve a vacinação de uma pessoa com 65 ou mais anos de idade ser atrasada" se só estiver disponível esta vacina.





8h30 - Médicos reformados queixam-se de barreiras administrativas





Mais de uma centena de médicos, alguns reformados, escreveram uma carta à ministra da Saúde a queixarem-se das barreiras administrativas que lhes foram levantadas quando se ofereceram para ajudar como voluntários o Serviço Nacional de Saúde.







Na carta, citada pela agência Lusa, os médicos dizem que milhares responderam ao desafio lançado pelo bastonário da Ordem dos Médicos, que "a lista foi enviada ao Ministério da Saúde" e que "nada aconteceu ou foi colocado um conjunto de barreiras administrativas inexplicáveis, entre as quais a recusa de trabalho voluntário".





"Somos um conjunto de médicos, alguns reformados, mas ativos. Queremos ajudar e declaramo-nos presentes", afirmam, sublinhando também a importância de apoiar "todos os doentes não covid".





8h22 - Setor dos casamentos com perdas de 90% em 2020





Um estudo da BestEvents revela que o setor dos casamentos em Portugal teve perdas de faturação à volta de 90 por cento em 2020. A pandemia de Covid-19 interrompeu grande parte da atividade.







O estudo foi realizado junto de empresas de setores ligados a casamentos, como ourivesarias, espaços, 'designers' de bolos, organizadores de casamentos, fotografia e videografia, animação, decoração, convites e lembranças, vestuário para os noivos e acessórios, cabelo e maquilhagem, entre outros.







Entre os 6.231 casamentos que tinham agendados para 2020, apenas se realizaram 1.049 (16,8 por cento). Houve 66,2 por cento que decidiram adiar para 2021 e 7,7 por cento para 2022.