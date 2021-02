Mais atualizações





8h47 - Nova Zelândia inicia campanha de vacinação



A Nova Zelândia, cuja gestão da pandemia tem sido considerada uma das melhores do mundo, iniciou hoje a campanha de vacinação, com a inoculação da vacina da empresa farmacêutica Pfizer, para os trabalhadores dos postos fronteiriços.



"O nosso programa de vacinação covid-19 começa! Começamos com os nossos trabalhadores da linha da frente nas fronteiras que nos têm mantido seguros durante tanto tempo", anunciou a primeira-ministra, Jacinda Ardern, na sua conta do Facebook.







8h25 - Rússia regista a terceira vacina contra o novo coronavírus



O Ministério da Saúde russo registou uma nova vacina contra a covid-19, a CoviVac, a terceira desenvolvida no país, anunciou hoje o primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin.



“Quero começar com uma notícia muito boa. Verificámos hoje que a terceira vacina, a CoviVac, produzida pelo Centro Chumakov, foi registada”, referiu o chefe do Governo russo, numa reunião sobre o andamento do processo de vacinação no país.



Mikhail Mishustin disse que em meados de março entrarão em circulação as primeiras 120 mil doses da nova vacina, tendo acrescentado que a indústria farmacêutica russa tem estado a aumentar permanentemente a produção de vacinas contra a covid-19.



“Já produzimos mais de 10 milhões de doses da vacina Sputnik V e cerca de 80 mil doses da EpiVacCorona e, em breve, avançaremos com a terceira linha de produção da CoviVac”, precisou o primeiro-ministro russo, citado pela agência oficial RIA Novosti.







8h00 - Testes em massa em Timor-Leste sem casos positivos até agora



As autoridades timorenses já recolheram quase mil amostras numa operação massiva de testes à covid-19 nas zonas fronteiriças e todos os resultados já conhecidos, 718, foram negativos.



A coordenadora geral da comissão responsável pelo combate à covid-19, Odete da Silva Viegas, anunciou ainda mais um caso recuperado, deixando atualmente 21 casos ativos no país, dos quais 20 em Díli e um no enclave de Oecusse-Ambeno.



A responsável deu hoje conta aos jornalistas dos primeiros resultados dos testes em massa que estão a ser conduzidos nos municípios de Bobonaro e Covalima, junto da fronteira terrestre e que estão sob cerca sanitária, e ainda no enclave de Oecusse-Ambeno.



Segundo explicou, já foram recolhidas 994 amostras que foram enviadas para Díli, tendo o Laboratório Nacional confirmado que dessas 718 deram resultados negativos, estando as restantes ainda a ser analisadas.



Em termos dos objetivos da ação, as autoridades atingiram já uma percentagem de testes de 73% cada em Bobonaro e Covalima e de 30% em Oecusse-Ambeno.







Ponto da situação



Portugal registou 67 mortes relacionadas com a Covid-19, o número mais baixo desde 1 de janeiro e 1.940 novos casos de infeção com o novo coronavírus.



Recuperaram da doença mais 4.404 pessoas, num total de 691.866 recuperados desde o início da pandemia.



Destaque para o número de internamentos, que continua a cair: menos 235 estão internadas, das quais 19 saíram dos cuidados intensivos. Neste momento há 3.584 doentes internados com Covid-19, 669 nas unidades de cuidados intensivos.



Plano de vacinação não foi "alterado" mas "adaptado"



O almirante Gouveia e Melo, coordenador do grupo de trabalho para concretizar o plano de vacinação anti-Covid, admitiu que a campanha precisa de vacinação precisa de ajustamentos devido à falta de vacinas disponíveis.



Entrevistado no Telejornal, Gouveia e Melo considerou contudo "natural" a necessidade desses ajustamentos, os quais são uma "adaptação" e não significam uma "alteração", tendo em conta que as vacinas disponíveis são apenas metade do que estava previsto.



O coordenador do plano de vacinação comentou com circunspeção a ideia de que a primeira dose da vacina da Pfizer permitiria atingir uma elevada imunidade, dispensando portanto, na maior parte dos casos, uma segunda dose e permitindo assim duplicar o número de pessoas alcançadas pelo plano de vacinação. Tal conclusão é ainda, do ponto de vista de Gouveia e Melo, prematura e só uma observação mais alargada de dados empíricos permitirá eventualmente estabelecê-la com segurança.



A Inspeção Geral das Atividades em Saúde abriu 11 processos por irregularidades na campanha de vacinação

As suspeitas envolvem entidades do setor público, privado e social.



