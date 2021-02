Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h24 - Mais 2.046 mortos e 72.203 casos nos EUA





Os Estados Unidos registaram 2.046 mortos causados pela Covid-19 nas últimas 24 horas, e 72.203 casos, indicou na sexta-feira a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.







Desde o início da pandemia, o país acumulou 510.134 óbitos e 28.481.239 casos da doença. Trata-se do país com mais mortes devido à Covid-19 e também com mais casos de infeção.







8h20 - Testes à Covid-19 abrangem todas as escolas e vão incluir rastreios com amostras de saliva







Os testes à Covid-19 vão abranger todas as escolas de Portugal Continental e haverá também rastreios com amostras de saliva, para além dos restantes métodos com zaragatoa.



Uma diretiva da Direção Geral da Saúde prevê testes regulares, de 14 em 14 dias, ao pessoal docente e não docente de todos os estabelecimentos de ensino e não apenas ao secundário, como estipulava a norma anterior.



A decisão também abrange os alunos do ensino secundário.



Os testes devem ser igualmente feitos com regularidade "nos locais com maior risco de transmissão em meio laboral", como fábricas e construção civil.





8h00 - Ponto de situação









Em declarações ao país, o primeiro-ministro insiste que ainda não é tempo para aliviar medidas. As escolas serão as primeiras a reabrir, mas ainda não há data.

Proibição de circulação entre concelhos

A circulação entre concelhos em Portugal continental volta a estar proibida entre as 20h00 de sexta-feira e as 5h00 de segunda-feira, sem prejuízo das exceções previstas, no âmbito do estado de emergência para combater a pandemia de Covid-19.





Independentemente do nível de risco de transmissão do novo coronavírus SARS-CoV-2, em que apenas 15 municípios permanecem em risco extremo, com mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, a proibição de circulação entre concelhos aplica-se a todo território continental português.



A proibição da circulação entre os 278 municípios do continente durante o fim de semana tem sido aplicada, sucessivamente, desde o período do Ano Novo, mas registou um alargamento do horário de aplicabilidade a partir de 15 de janeiro, com o novo confinamento geral.

Menos internamentos em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 1.027 novos casos e 58 mortes. No total, morreram 16.243 pessoas e houve 802.773 infetados desde o início da pandemia em Portugal.



O país registou ainda 2.780 casos recuperados, num total de 714.493 recuperados desde o início da pandemia.



Houve ainda menos 209 internamentos nas últimas 24 horas (menos 14 em cuidados intensivos). No total, há 2.404 pessoas internadas em Portugal com Covid-19, 522 em cuidados intensivos.



Em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se mais 410 novos casos e 28 óbitos. Na região Norte, houve mais 250 novas infeções e 11 óbitos. Na região Centro, registo de mais 140 casos e 13 mortos.



A sul, o Alentejo contabiliza mais 51 casos e seis óbitos e o Algarve teve mais 54 casos.



Nas regiões autónomas, a Madeira regista 123 novos casos e os Açores não registaram qualquer novo caso.



Vacina da Johnson & Johnson aprovada nos EUA





A Autoridade do Medicamento dos Estados Unidos recomendou na sexta-feira o uso da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19.





Esta vacina demonstrou uma eficácia entre 66 e 85 poor cento em todas as idades. Os testes envolveram 44 mil pessoas em diferentes países.



É a terceira vacina aprovada para uso de emergência nos Estados Unidos. A Johnson & Johnson planeia distribuir no país cerca de 20 milhões de doses até ao fim de março.