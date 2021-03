Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h20 - China soma 19 novos casos, todos oriundos do exterior



A Comissão de Saúde da China anunciou hoje que foram diagnosticados 19 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior.



Os casos foram detetados em viajantes nas cidades de Xangai (leste) e Pequim (norte) e nas províncias de Sichuan (centro) e Guangdong (sudeste).







8h12 - México com 458 mortes nas últimas 24 horas



O México registou 458 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, acumulando agora 185.715 óbitos desde o início da pandemia, informaram as autoridades mexicanas.



No mesmo período, foram diagnosticados 2.810 novos casos, fazendo subir para 2.086.938 o total de infeções desde o início da pandemia.







8h06 - PM timorense admite bloqueio total se houver transmissão comunitária



O primeiro-ministro timorense disse hoje que o país adotará medidas mais duras, incluindo confinamento total, caso venha a confirmar-se qualquer situação de transmissão comunitária de covid-19 em Timor-Leste.



“Caso se confirmem novos casos positivos, estaremos perante a primeira transmissão comunitária e teremos de manter as medidas de restrição por mais tempo e estarmos preparados para tomarmos medidas mais rigorosas de 'lockdown', ou seja, o eventual bloqueio total de circulação e de atividades”, afirmou Taur Matan Ruak.



“Tal como tem acontecido, o Governo procura ajustar as medidas do estado de emergência ao nível de risco de propagação da covid-19, para que não soframos com nenhuma medida injustificada”, sublinhou.



Taur Matan Ruak falava no parlamento nacional no 11º debate sobre aplicação do estado de emergência em Timor-Leste devido à covid-19, praticamente um ano depois da deteção do primeiro caso no país e da aplicação do primeiro estado de exceção.







7h56 - Turismo perde mais de metade das receitas



É o que adianta, em entrevista à Antena 1, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. A governante mostra-se, ainda assim, confiante com as reservas que começam a ser efetuadas para o verão.



7h36 - Alemanha acima dos 4700 casos diários



O número de casos de infeção pelo SARS-CoV-2 na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 4732 para um total de 2.447.068 reportados desde o início da pandemia.



O Instituto Robert Koch para doenças infecciosas reporta mais 60 mortes associadas à Covid-19, para um total acumulado de 70.105.



6h55 - Ponto de situação



O Presidente da República enaltece o papel dos profissionais de saúde e, em particular, dos intensivistas no combate à pandemia da Covid-19.



Num vídeo publicado na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que são verdadeiros heróis e realça a capacidade de ajustamento do Serviço Nacional de Saúde.



"Eu queria, em primeiro lugar, louvar a capacidade transformadora operada pelos profissionais da saúde. Mais de uma vez tenho falado de verdadeiros heróis e, dentro dos heróis, os intensivistas são heróis particularmente qualificados e particularmente experimentados, porque têm apoiado aquilo que é uma saga nacional", afirma.

Numa mensagem de vídeo integrada no VII Congresso Internacional de Cuidados Intensivos, o Chefe de Estado sublinha que os intensivistas têm respondido para além dos limites e da falta de recursos.

Costa agradece à Madeira

O primeiro-ministro agradeceu no Twitter o apoio do Governo Regional da Madeira no tratamento de doentes com Covid-19.



António Costa adianta que já regressaram ao continente - com alta - os últimos doentes que estiveram um mês no Hospital Dr. Nélio Mendonça.



Regressaram ao continente, com alta, os últimos doentes #COVID19 transferidos para a #Madeira, onde estiveram um mês no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Agradeço ao @GovernoMadeira e todo o empenho dos profissionais de saúde que os acompanharam durante o processo de recuperação. — António Costa (@antoniocostapm) February 28, 2021

Vacinação

Já foram administradas quase 838 mil doses de vacinas contra a Covid-19 em Portugal. No final da última semana, foram administradas mais de 40 mil doses.



O Ministério da Saúde afirma que Portugal está acima da média europeia, com 7,5 doses administradas por 100 habitantes.

As vacinas não podem ser administradas a utentes de lares com surtos de Covid-19. O presidente da Confederação das Instituições de Solidariedade afirma que o último balanço dá conta de 307 surtos ativos.



Oitenta e oito mil duzentos e noventa e nove profissionais de saúde têm a vacinação completa.



Cento e vinte e nove mil quinhentos e dezanove idosos de estruturas residenciais e da rede nacional de cuidados continuados também já receberam as duas doses da vacina.

Transporte gratuito em Lisboa



A Câmara de Lisboa assegura a partir desta segunda-feira viagens de táxi gratuitas para os utentes serem vacinados nos centros de vacinação.



Podem ser transportados os munícipes com mais de 80 anos e os que têm mais de 50 com patologias e dificuldades de mobilidade.



O serviço pode ser requerido "pelo utente, pelo Centro de Vacinação ou pela Junta de Freguesia".