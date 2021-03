Mais atualizações

08h43 - Responsáveis pelo desenvolvimento da vacina Sputnik V questionam a neutralidade da Agência Europeia do Medicamento depois de um responsável da EMA ter pedido aos membro da União europeia para não aprovarem para já a vacina russa

08h03 - Rússia com mais 9445 casos e 336 vítimas mortais

É a primeira vez desde outubro do ano passado que a Rússia tem menos de 10 mil casos novos num dia.

08h02 - Ordem dos Médicos pede com urgência inquérito da IGAS sobre lar de Reguengos

O surto de Covid-19 no Lar de Reguengos matou 18 pessoas.

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O presidente do Instituto do Desporto de Macau anuncia que o plano de organização mensal de eventos desportivos internacionais em 2021 foi reduzido em mais de metade por causa da instabilidade pandémica no estrangeiro.O objetivo para 2021 passaria pela organização de 12 eventos, um por mês. A meta, explicou Pun Weng Kun, passa agora por organizar somente cinco eventos."Há coisas que não podemos prever", afirmou o responsável.A maratona 2021 Sands China Macau Internacional 10K, Regatas Internacionais de Barcos-Dragão de Macau, Maratona Internacional de Macau, Ténis de Mesa WTT Macau 2021 e o Grande Prémio de Macau, deverão ser os acontecimentos desportivos acolhidos este ano pela região administrativa especial.O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 4252, para um total de 2.509.445 desde o início da pandemia.O Instituto Robert Koch reportou mais 255 mortes, para um total acumulado de 72.189.Mais de 700 mil mortes associadas à Covid-19 foram oficialmente reportadas na América Latina e nas Caraíbas desde o início da pandemia, segundo a contagem da France Presse.Os 34 países da região totalizam 700.022 mortes em 22.140.444 casos, atrás da Europa (876.511) e à frente dos Estados Unidos, do Canadá (547.986) e da Ásia (259.925).A Fiocruz - Fundação Oswaldo Cruz, entidade científica de referência no Brasil, anunciou o início da produção em larga escala da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford.Em comunicado, a empresa indica que serão entregues 3,8 milhões de doses até ao final do mês e outros 30 milhões em abril."A primeira linha em funcionamento hoje está produzindo cerca de 300 mil doses por dia. Ainda esta semana, caso a produção ocorra dentro do previsto, uma segunda linha de produção deverá entrar em operação para aumentar a capacidade produtiva. A expetativa é chegar até ao final de março com as duas linhas em funcionamento, com uma produção de cerca de um milhão de doses por dia".O Hospital de Santa Maria já teve internados nos cuidados intensivos pediátricos dez crianças e jovens com Síndrome Inflamatória Multissistémica, a maioria dos quais havia passado de forma assintomática pela infeção pelo novo coronavírus.Citada pela agência Lusa, a diretora da Unidade de Cuidados Intensivos pediátricos, Marisa Vieira, explica que esta síndrome - resposta exagerada do sistema imunitário associada à infeção por SARS-CoV-2 - tem surgido cerca de quatro semanas após a infeção e que "a maioria destas crianças foram assintomáticas".O Supremo Tribunal Administrativo indeferiu a providência cautelar da Ordem dos Enfermeiros que pretendia impedir a contratação de estrangeiros.O tribunal considera que a Ordem não tem a tutela da saúde pública e, por isso, não permite fazer esse tipo de pedido.No dia 18 de fevereiro, já depois da providência, o Governo considerou de "especial interesse público" a contratação de enfermeiros estrangeiros, no âmbito do combate à pandemia.A Ordem já anunciou que vai recorrer da decisão do tribunal.A ministra da Saúde quer que Ordem dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos sejam responsabilizados pelo surto de Covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz.O inquérito feito pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde concluiu que as duas entidades têm responsabilidades deontologicas no que se passou.Em causa está o facto de terem sugerido aos médicos dos centros de saúde que invocassem ilegalidade na prestação da assistância médica, para não terem de trabalhar na instituição.O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos já veio repudiar a posição de Marta Temido.Foi apresentado no Infarmed um conjunto de critérios e uma base científica mais sólida que permitirá mapear decisões para o desconfinamento e para monitorização futura.António Costa ouviu os especialistas, depois assumiu no Twitter que ficou com uma base mais sólida para decidir sobre o desconfinamento: "Agradeço aos especialistas o trabalho realizado, contribuindo para uma decisão política mais sustentada".A decisão está marcada para quinta-feira, o dia em que o Governo vai anunciar o plano para o desconfinamento.A ministra da Saúde recusou revelar se a abertura do país pode começar com o regresso à escola já na próxima semana das crianças dos primeiros níveis de de escolaridadeO último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de segunda-feira, reportou mais 25 mortes associadas à Covid-19.Havia ontem registo de 365 novos casos confirmados de infeção. Mas o número está a baixar há 36 dias consecutivos.Estavam internadas menos 11 pessoas. Nos cuidados intensivos estavam menos 12.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.593.872 mortes, resultantes de mais de 116,7 milhões de casos de infeção pelo SARS-CoV-2, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.