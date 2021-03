Mais atualizações

Desconfinamento em cima da mesa

O plano de desconfinamento deverá ser apresentado na quinta-feira por António Costa.



Um alerta da Provedoria de Justiça

O ritmo da vacinação

Ecos do surto em Reguengos de Monsaraz

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O Presidente da República reúne-se esta quarta-feira com os partidos políticos. Todas as audiências vão decorrer por videoconferência. Começam às 11h00 com o CDS-PP e devem terminar pelas 17h00 com o PS.O atual estado de emergência termina na terça-feira, ao final do dia, e tudo indica que será renovado.Marcelo Rebelo de Sousa, que ontem tomou posse, afirma que a renovação do estado de emergência é a primeira matéria do segundo mandato.O primeiro-ministo reuniu-se na terça-feira com os partidos de maior representação parlamentar. O plano de desconfinamento foi o assunto que esteve em cima da mesa.No final das reuniões, não foram feitas declarações por nenhum dos intervenientes.O Governo garante que nennhum trabalhador será prejudicado na carreira contributiva por estar a usufruir do apoio excecional à familia.A resposta do Ministério do Trabalho surge depois de um alerta da Provedoria de Justiça: os pais que optaram por ficar em casa a acompanhar os filhos estariam a ser prejudicados, porque os registos são feitos com base em dois terços da remuneração-base.O valor serviria depois de cálculo para as outras prestações sociais, o que faria com que recebessem menos. O Executivo promete acautelar esta situação.Até agora já receberam a primira dose da vacina contra a Covid-19 mais de 739 mil portugueses. Duzentos e noventa e três mil já tomaram as duas doses.O relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde revela ainda que 47 por cento da população com mais de 80 anos já tomou a primeira dose da vacina e dez por cento as duas doses.Esta é a faixa etária com mais vacinas administradas.Portugal recebeu até agora um milhão e 186 mil vacinas.A Ordem dos Médicos vai pedir com urgência acesso ao inquérito ao surto no lar de Reguengos de Monsaraz.A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde admitiu responsabilidade deontológica dos médicos que recusaram visitar a instituição.A Ordem diz que apenas tomou conhecimento das conclusões pela comunicação social e quer agora analisar a informação para poder pronunciar-se.O Sindicato Independente dos Médicos considera que as conclusões sobre o surto no lar de Reguengos são uma manobra da tutela para fugir às responsabilidades.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de terça-feira, reportou mais 30 mortes associadas à Covid-19.Havia ontem registo de 847 novos casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2.Estão internadas menos 125 pessoas. Nos cuidados intensivos havia menos 30 doentes.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.600.802 mortes, resultantes de mais de 117 milhões de infeções, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A vacina russa contra a Covid-19 pode vir a ser produzida em Itália.O acordo anunciado na terça-feira destina-se à produção de dez milhões de doses por uma farmacêutica subsidiária de uma companhia suíça. O acordo foi assinado com o Fundo de Investimento Russo - a entidade que está a comercializar a produção da Sputnik V em todo o mundo.O regulador italiano terá ainda de aprovar este acordo para que a produção da vacina avance.A Sputnik V está nesta altura a ser utilizada em 45 países, entre os quais a Hungria.A Agência Europeia do Medicamento ainda não homologou a utilização desta vacina no espaço comunitário.