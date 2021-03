Mais atualizações

António Costa anunciou na última noite um plano de desconfinamento progressivo, ou, nas suas palavras, "a conta-gotas".Segundo o primeiro-ministro, que falou ao país a partir do Palácio da Ajuda, em Lisboa, no termo da reunião do Conselho de Ministros, os números da pandemia permitem já começar a reabrir o país às atividades afetadas pelo confinamento decretado desde o mês de janeiro.Numa das medidas mais aguardadas, o primeiro-ministro anunciou que as crianças das creches e os alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo regressam na próxima segunda-feira às escolas.Há, entretanto, medidas que se mantêm na sua essência: o teletrabalho deverá permanecer sempre que possível; os horários de funcionamento serão as 21h00 durante a semana e 13h00 ao fim de semana e feriados ou 19h00 para o retalho alimentar; mantém-se a proibição de circulação entre concelhos, agora no período 20 e 21 de março e entre 26 de março e 5 de abril (Páscoa).As atividades culturais poderão ser retomadas, faseadamente, a partir de segunda-feira, dia em que podem reabrir livrarias, bibliotecas e arquivos, anunciou o primeiro-ministro, na apresentação deste plano de desconfimamento que se "inicia a 15 de março e se prolonga até 3 de maio".No que ao setor da Cultura diz respeito, a 5 de abril podem reabrir museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares e em 19 de abril teatros, salas de espetáculos e cinemas, sucedendo-se às reaberturas possíveis a partir da próxima segunda-feira.Também a partir de 19 de abril podem ser retomados os "eventos no exterior, sujeitos a aprovação da Direção-Geral da Saúde".A 3 de maio, poderão voltar a realizar-se "grande eventos exteriores e interiores, sujeitos a lotação definida pela DGS".

Fronteiras terrestres encerradas até à Páscoa



Desconfinar "com sensatez e sucesso"



Cancelados exames e provas de aferição do 9.º ano

Missas retomadas na segunda-feira



Novas restrições em São Miguel



Vacinas chegam a bom ritmo à Madeira

O quadro em Portugal

O objetivo é evitar as deslocações habituais na semana santa. Mantêm-se também as restrições aos voos provenientes dos países de maior risco para as novas estirpes.O primeiro-ministro especificou que há "restrições particulares" para todas as pessoas que venham diretamente do Reino Unido, Brasil ou África do Sul.Mesmo quem faz escala tem de apresentar um teste negativo e cumprir 14 dias de isolamento profilático.O Presidente da República diz à RTP que já "disse tudo o que tinha a dizer sobre o desconfinamento".Antes de partir para Roma, para a primeira visita oficial, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou o discurso da tomada de posse quando pediu um desconfinamento "com sensatez e sucesso".O anúncio foi feito também na última noite pelo Ministério da Educação. A tutela adianta que, tal como aconteceu no último ano letivo, os alunos do ensino secundário terminam o ano com a classificação interna.Quer isto dizer que não precisam de fazer exames para terem acesso a um certificado. Os estudantes devem apenas inscrever-se nas provas de ingresso que pretendem, para acesso à universidade.No caso do Ensino Profissional e Artístico, admite-se a realização de provas de aptidão à distância.A decisão da Conferência Episcopal Portuguesa detalha os procedimentosdos rituais religiosos durante a semana santa, que antecede a Páscoa.Todas as celebrações vão realizadas respeitando as indicações da Direção-Geral da Saúde.O Governo Regional dos Açores avançou com medidas de confinamento no concelho da Ribeira Grande. Mas põe fim à cerca sanitária em Rabo de Peixe.Nesta ilha, a maior do arquipélado açoriano, surgiram nas últimas horas 34 novos casos da variante britânica.Cerca de cinco mil profissionais da educação vão começar a ser vacinados nos próximos dias.Nesta primeira fase, a prioridade vai para o pessoal docente e não docente com contacto com crianças até ao sexto ano.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de quinta-feira, reportou mais 18 mortes associadas à Covid-19 em 24 horas. É o número mais baixo de vítimas mortais desde 22 de outubro.Havia ontem registo de 627 novos casos confirmados de infeção.Estavam internadas menos 99 pessoas.