Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





08h41 - Reino Unido vai retirar Portugal da `lista vermelha`



Portugal vai ser retirado da `lista vermelha` de países cujos viajantes estão sujeitos a quarentena em hotéis no Reino Unido, sendo o anúncio oficial esperado na segunda-feira, noticia hoje o jornal Daily Telegraph.



A decisão deverá ser anunciada pelo ministro dos Transportes, Grant Shapps, adianta o jornal.



No entanto, o Governo britânico deverá manter em vigor as atuais restrições que só autoriza a entrada de nacionais e residentes e que proíbem viagens ao estrangeiro sem justificação válida pelo menos até meados de maio.



Portugal é o único país europeu entre 33 países maioritariamente africanos e sul-americanos cujas viagens foram proibidas, exceto para nacionais ou residentes, para reduzir o risco de importação de variantes do coronavírus mais infeciosas e resistentes às vacinas, como aquelas descobertas no Brasil e na África do Sul.







08h38 - Cerca de 140 pessoas contraíram o vírus depois de vacinadas na Madeira



Cerca de 140 pessoas contraíram covid-19 na Madeira depois de vacinadas, indicou hoje o Serviço de Saúde da região autónoma (Sesaram), sublinhando que o medicamento mais eficaz contra o SARS-CoV-2 é a prevenção.



"Mesmo com a vacina, que é altamente eficaz, neste momento, aqui na Madeira, houve pessoas que já estavam vacinadas e adquiriram a doença, algumas delas com alguma gravidade", disse o diretor clínico do Sesaram, José Júlio Nóbrega, quando o arquipélago assinala um ano de pandemia.



De acordo com os dados mais recentes, 132 pessoas foram infetadas após a toma da primeira dose e sete após a segunda dose, sendo que o último boletim de vacinação da Direção Regional de Saúde, de 08 de março, reporta a administração de um total de 27.853 vacinas contra a covid-19 desde 31 de dezembro de 2020.



"Mesmo nas pessoas vacinadas, as medidas continuam sempre as mesmas: uso de máscara, distanciamento físico, lavagens das mãos. É a melhor coisa que podemos fazer para evitar a doença", disse José Júlio Nóbrega.





08h30 - Instituições culturais apostam no `online` e solução veio para ficar



A pandemia de covid-19 obrigou instituições culturais do país a descobrirem `refúgio` na Internet, para continuarem a oferecer uma programação artística e, mesmo desejando contacto com o público e o regresso aos espaços, a solução digital veio para ficar.





08h15 - Marcelo indica que "é muito provável" a renovação do estado de emergência a partir de 1 de abril





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indicou hoje que "é muito provável" a renovação do atual estado de emergência a partir de 1 de abril próximo de forma a cobrir o período da Páscoa.



"É muito provável que a partir do dia 1 de abril, cobrindo o período da Páscoa, haja ainda uma renovação do estado de emergência, mas vamos esperar para ver", disse Marcelo Rebelo de Sousa ao final do dia em Madrid, antes de partir para Lisboa.



O Presidente da República foi recebido hoje pelo rei de Espanha, depois da deslocação desta manhã ao Vaticano, naquela que foi a sua primeira visita ao estrangeiro no início do seu segundo mandato.



O chefe de Estado recordou que, antes de tomar a decisão sobre a renovação do estado de emergência, no final do corrente mês, haverá uma audição com os partidos políticos e com especialistas.



"Há aqui um caminho de diálogo e de convergência, e esse diálogo exige que haja uma solidariedade, não só institucional, mas também estratégica", disse Marcelo, acrescentando que "não podem haver vários discursos, várias posições, várias opções...".











Foi identificada nova estirpe mais contagiosa no Brasil

Investigadores brasileiros identificaram uma nova mutação do coronavírus SARS-CoV-2 que circula em diferentes regiões do país há semanas e que, assim como a estirpe P.1 detetada no Amazonas, também é mais contagiosa.A nova estirpe foi identificada após investigadores de cinco diferentes centros científicos e universitários do país terem realizado a sequência genética de 195 amostras do vírus recolhidas em 39 municípios do Brasil.As análises genéticas identificaram em três das amostras uma nova variante da covid-19, com uma mutação que já foi associada a um maior contágio, informou em comunicado o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e que coordenou o estudo.