09h38 - EUA com 1.891 mortos e 56.191 casos nas últimas 24 horas



Os Estados Unidos registaram 1.891 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e 56.191 novos casos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.



Desde o início da pandemia, os Estados Unidos acumularam 534.275 óbitos e 29.399.085 casos da doença.



Os EUA são o país com mais mortes devido à covid-19 e também com mais contágios.



O Presidente norte-americano, Joe Biden, estimou que a doença venha a causar mais de 600 mil mortos no país.



Por seu lado, o Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 575 mil mortos até junho.







09h15 - Autoridades timorenses anunciam mais 18 casos para um total de 97 ativos



As autoridades timorenses anunciaram hoje 18 novos casos da covid-19 em Timor-Leste, 14 em Díli e mais quatro na cidade de Baucau, elevando para 97 o total de casos ativos no país, novo máximo.







09h00 - Ministro da Educação: "Pandemia colocou educação como central nas nossas sociedades"



Tiago Brandão Rodrigues considera que a pandemia colocou a educação no centro da sociedade. Num encontro da juventude socialista, o ministro da Educação congratulou-se pela reabertura das escolas já na segunda-feira.



08h39 - Holandeses escolhem novo governo em legislativas marcadas pela pandemia



Os eleitores holandeses vão às urnas no dia 17, marcando o arranque de um ano de escolha de novos governos na Europa em plena pandemia, depois da demissão do executivo devido a um escândalo com abonos de família.



A pandemia de covid-19 tem sido, aliás, o tema central das campanhas dos 37 partidos que se apresentam às legislativas deste ano, deixando de lado questões que costumavam ser centrais nos debates eleitorais, como a imigração e a política europeia.



Entre as medidas de segurança adotadas no âmbito do combate ao novo coronavírus inclui-se, precisamente, a antecipação da votação para os mais idosos ou eleitores de risco, sendo as mesas eleitorais abertas a 15 e 16 somente para estes eleitores.







08h27 - Brasil é celeiro de novas estirpes capazes de criar outro vírus, defende médico



O médico brasileiro Miguel Nicolelis avisou hoje que o Brasil constitui um celeiro de novas estirpes do vírus SARS-CoV-2, causador da covid-19, e poderá produzir um novo vírus se a doença não for controlada, um “SARS-CoV-3”.



"O Brasil virou o foco, o epicentro da pandemia neste momento uma vez que nos Estados Unidos houve uma queda de mais de um terço dos óbitos (..) O Brasil é o foco [da doença] no mundo", afirmou à Lusa neurocientista, que liderou por onze meses um grupo de especialistas responsáveis por orientar um consórcio de governadores no nordeste do país para o combate à pandemia.



"O perigo é que nós estamos dando chance para o coronavírus, aqui no Brasil, se replicar e [infetar] entre 70 mil e 80 mil pessoas por dia e, isto, gera um número incrível de mutações no vírus. Isto pode dar origem a novas variantes e inclusive, no limite, a mistura do material genético de diferentes variantes pode gerar um novo vírus, um SARS-Cov-3", explicou.

O correspondente da RTP no Brasil, Pedro Sá Guerra, falou com o neurocientista Miguel Nicolelis.







08h14 - Centros de dia podem reabrir a partir de 5 de abril



Os centros de dia podem reabrir a partir de 5 de abril em Portugal Continental, de acordo com o plano de desconfinamento do Governo, hoje publicado em Diário da República.



Na sexta-feira, a Associação Nacional de Gerontologia Social (ANGES) tinha criticado o plano de desconfinamento por esquecer a reabertura dos centros de dia, alertando para o impacto desta situação nos idosos.



O plano de desconfinamento foi anunciado pelo primeiro-ministro, António Costa, na quinta-feira. Na segunda-feira reabrem as creches, ensino pré-escolar e escolas do primeiro ciclo do ensino básico e as atividades de tempos livres (ATL) para as mesmas idades, passando ainda a ser permitido o comércio ao postigo e a abertura de estabelecimentos como cabeleireiros e livrarias.



O plano prevê novas fases de reabertura a 5 e 19 de abril e a 3 de maio, mas António Costa advertiu que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2, que origina a covid-19, ultrapasse 1.



O quadro em Portugal





O Presidente da República já assinou o decreto do Governo que aprova as medidas do estado de emergência e o plano de desconfinamento. Marcelo Rebelo de Sousa diz que é um plano equilibrado e prudente e admite que existe uma forte possibilidade de o estado de emergência vir a ser renovado em abril.



Entretanto, a Direção-Geral da Saúde publicou as linhas vermelhas para o controlo da pandemia em Portugal.



Entre os critérios que vão determinar se o país poderá abrir ou fechar está a incidência da Covid-19, que não pode ultrapassar os 60 casos por 100 mil habitantes. Portugal tem, nesta altura, 105.



Se depois do início do plano de desconfinamento chegarmos aos 240 casos, estaremos no valor crítico que obriga a medidas mais restritivas outra vez.



Outro critério é o valor do R, índice que mede a evolução do contágio, que tem também que estar abaixo de 1.



Já as camas ocupadas nos cuidados intensivos não podem chegar às 245, pois nessa altura atinge-se também outro valor considerado crítico. Neste momento Portugal tem 253 internados em UCI .



A percentagem de testes positivos não pode também ser superior a quatro e o rastreio de casos e contactos tem de ser feito em 24 horas e abranger 90 por cento dos casos notificados.



Para além de todas estas linhas vermelhas, o aparecimento e propagação das novas variantes é também um dos fatores decisivos para apertar o controlo da pandemia.



O quadro internacional





Enquanto Portugal arrisca uma maior abertura perante a diminuição dos casos, a maioria dos países europeus enfrenta agora a terceira vaga.



Todo o leste europeu regista um aumento muito significativo dos casos e volta ao confinamento. O mesmo acontece com Itália, onde as escolas e restaurantes voltaram a fechar. Em França, os cuidados intensivos estão mais uma vez à beira da rotura.



Fora da Europa, no Brasil, foi descoberta mais uma nova variante do novo coronavírus, potencialmente mais contagiosa. Nos últimos dias morreram mais de duas mil pessoas diariamente vítimas da Covid-19 nesse país.



O Reino Unido, por outro lado, deve retirar Portugal da lista vermelha de viagens a partir da próxima semana. A confirmar-se esta notícia, avançada pelos jornais britânicos, quem regresse ao país deixa de ser obrigado a uma quarentena de dez dias num hotel.