8h28 - Rússia com mais 9.284 infetados e 361 mortos



A Rússia registou nas últimas 24 horas mais 9.284 casos de infeção, dos quais 1.586 em Moscovo, elevando o total de infeções no país para 4.466.153 e 95.391 mortos.





8h15 - Alemanha reporta casos



Foram registados mais 7.706 casos de infeção por SARS-Cov-2 e 50 mortos.



Desde o início da pandemia a Alemanha já reportou 2.667.225 infetados e 74.714 óbitos.

A taxa de incidência acumulada nos últimos sete dias é de 107,3 casos por 100 mil habitantes na última semana, com 89.207 infeções e cerca de 169.100 casos ativos.



8h06 - Timor-Leste com mais nove casos e um total de 211 ativos no país



As autoridades timorenses registaram nas últimas 24 horas nove novos casos da covid-19 e quatro recuperações, o que eleva para 211 o total de casos ativos no país, a maioria assintomáticos e os restantes ligeiros.



O coordenador da equipa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Rui Araújo, explicou que nas últimas 24 horas se detetou um caso num município ainda não afetado, Lautem, na ponta leste.



Os novos casos incluem ainda quatro em Díli e quatro em Viqueque.



Madeira e Açores começaram a administrar a vacina na sexta-feira.



Um estudo revela que a confiança na AstraZeneca está em forte queda. Dados da plataforma YouGov, líder internacional de pesquisa de mercado baseada na internet, mostram que os europeus estão cada vez menos convencidos em relação a esta vacina.Margarida Vaz - Antena 1A Europa poderá alcançar imunidade coletiva contra a Covid-19 em 14 de julho, disse este domingo o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, sublinhando o aumento esperado das entregas de vacinas.“Fixemos uma data simbólica: no dia 14 de julho temos a possibilidade de conseguir imunidade a nível do continente”, afirmou o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton em declarações ao canal francês TF1.“Estamos na reta final, porque sabemos que, para superar a pandemia, só há uma solução: receber a vacina. As vacinas estão a chegar e vão chegar cá”, disse, acrescentando que, “entre março e junho, vão ser entregues entre 300 e 350 milhões de doses de vacinas”.O Brasil registou 1290 mortes associadas à Covid-19 em 24 horas, elevando para 294.092 o total de óbitos reportados desde o início da pandemia.O Ministério brasileiro da Saúde adianta que há a registar 47.774 novos casos de coronavírus, para um total acumulado de 11.998.233.O Brasil é o segundo país com mais casos e mortes, a seguir aos Estados Unidos, embore ocupe atualmente o primeiro lugar em números diários de infetados e mortes.É hoje retomada a utilização da vacina da AstraZeneca em Portugal continental. Após o parecer favorável da agência europeia do medicamento, as autoridades de saúde consideraram que as condições de segurança estão garantidas.Entretanto, já há data para os professores e pessoal não docente serem vacinados com esta vacina: será no fim de semana de 27 e 28 de março.Só 0,2 por cento dos portugueses vacinados contra a Covid-19 tiveram reações graves.O boletim do infarmed referente à toma das três vacinas revela que, num total de 972.183 vacinas, foram notificadas 1029 reações adversas consideradas graves.De 27 de dezembro a 4 de março, 1255 reações foram consideradas não-graves.A ministra da Justiça admite que não será fácil avaliar as eventuais fraudes no processo de vacinação.Em entrevista ao jornal, Francisca Van Dunem garante que os casos vão ser analisados, mas pode não haver consequências judiciais.A ministra revela que será difícil agir sobre quem passou à frente no processo, a não ser nos casos em que há um claro benefício em função de relações de proximidade.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido na tarde de domingo, reportou mais seis mortes associadas à Covid-19 e 450 novos casos de infeção.O número de doentes em enfermaria inverteu a tendência de descida que se vinha verificando nos últimos dias, aumentando para 765, mais 21 do que no sábado. Nas unidades de cuidados intensivos mantinham-se internadas 170 pessoas.Mais 395 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 767.319 o número total de recuperados desde o início da pandemia.Desde março de 2020, Portugal já registou 16.768 mortes associadas à Covid-19 e 817.530 casos de infeção pelo SARS-CoV-2.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.710.382 mortes, resultantes de mais de 122,7 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Faltam no Brasil os medicamentos essenciais para os doentes que necessitam de ventilação.O correspondente da RTP Pedro Sá Guerra está a acompanhar o evoluir da pandemia no país.