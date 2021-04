Mais atualizações

6h31 - Ponto de situação

Em Portugal, a vacina da AstraZeneca só vai ser dada a pessoas com mais de 60 anos. A decisão foi anunciada pela Direção-Geral da Saúde e tem por base as considerações da Agência Europeia de Medicamentos.Acima dos 60 anos não foi encontrada uma associação entre a vacina da AstraZeneca e fenómenos trombóticos. Abaixo, há uma possível associação que continua a ser investigada.Portugal tem dois milhões de pessoas com mais de 60 anos e até aos 80 anos por vacinar.O vice-amirante Gouveia e Melo, coordenador dapara a vacinação, garante que as novas diretrizes não vão alterar o plano em profundidade. No entanto, a vacinação dos docentes e não docentes vai ser atrasada uma semana.O Presidente da República defendeu, por sua vez, que o país não pode dispensar a vacina da AstraZeneca, sob pena de não cumprir o objetivo de proteger a população.

O presidente do Infarmed, Rui Ivo, veio esclarecer que até ao momento, em Portugal, houve dois casos de fenómenos trombólicos, um dos quais sem relação com a vacina da AstraZeneca.

Lares sem registo de óbitos

Na última semana, não houve registo de mortes associadas à Covid-19 nos lares portugueses.



A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social considera que resultou a testagem preventiva dos trabalhadores, a vacinação dos idosos e os cuidados relativos aos planos de contingência.



Ainda assim, há neste momento surtos em 18 lares.



O quadro em Portugal

O quadro internacional

O boletim epidemiológico de quinta-feira reportou 602 novos casos de Covid-19 e mais nove óbitos em 24 horas. Desde o início da pandemia, Portugal soma 825.633 infeções e 16.899 mortes.Estavam ontem internadas mais sete pessoas em enfermarias e mais seis em unidades de cuidados intensivos. São agora 495 pessoas, das quais 122 em UCI.A região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a registar o maior aumento diário de casos (229), seguindo-se o Norte (189), Centro (64), Algarve (55), Alentejo (16).A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.890.054 mortes, resultantes de mais de 133 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A diretora-geral do FMI e o presidente do Eurogrupo dizem que a economia do futuro vai depender sempre da vacinação.Kristalina Georgieva acredita que não há melhor investimento do que vacinar o mundo contra a Covid-19.