6h32 - Ponto de situação

Vacina de toma única



AstraZeneca

Testes falsos

O quadro em Portugal

O quadro internacional

Tem hoje início a segunda fase do plano de vacinação dos bombeiros. Na primeira foram vacinados 15 mil operacionais.Aqueles que ainda não receberam a vacina contra a Covid-19 vão começar a ser convocados esta semana.Desta vez, os bombeiros deverão ser vacinados nos centros de vacinação como a restante população e não em espaços próprios, como aconteceu na primeira fase.Portugal recebe na quarta-feira as primeiras 30 mil vacinas da Janssen contra a Covid-19. A notícia foi avançada pelo jornalA vacina da farmacêutica do grup Johnson & Johnson distingue-se das restantes três por ser de toma única e por poder ser armazenada durante três meses num frigorífico normal, o que facilita a logística em torno da distribuição e aplicação.O coordenador do plano de vacinação reitera que a vacina da AstraZeneca é segura. O vice-almirante Gouveia e Melo sublinha que o mais perigioso é não estar vacinado.O responsável assegura que está tudo a ser feito com a máxima eficácia.O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras apreendeu 15 testes à Covid-19 falsificados na passagem fronteiriça em Vila Verde da Raia. Quinze pessoas foram intercetadas pelos inspetores.Ao apresentarem os documentos de identificação, mostraram também comprovativos de teste à Covid-19 com indícios grosseiros de falsificação. Foram constituídos arguidos e notificados para comparecerem perante as autoridades judiciais de Chaves.Um dos suspeitos acabou por ser detido.Morreram mais seis pessoas com Covid-19 em Portugal, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de domingo.Havia ontem registo de 566 novos casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2.Nos hospitais continuavam internadas 466 pessoas - o mesmo número do boletim anterior. Nos cuidados intensivos estavam 113 doentes, menos seis face à véspera.Portugal tinha no domingo 25.960 casos ativos, num acréscimo de 150 relativamente a sábado.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.929.563 mortes, resultantes de mais de 135,3 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.O Brasil reportou ontem mais 1803 mortes e 37.017 novos casos de infeção.O total de vítimas mortais da doença, desde o início da pandemia, é de 353.137. O país sul-americano totaliza 13.482.023 infeções.Os números de novos casos e de mortes são os mais baixos da última semana. Contudo, as autoridades de saúde aponta, que estes são normalmente mais baixos aos fins de semana, devido a uma redução de pessoas de serviço no registo de dados.