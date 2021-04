Mais atualizações

Vacinação de pessoal escolar

Moratórias

Atrasos nos apoios

O número de casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2 na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 19.185, para um total de 3.142.262 reportados desde o início da pandemia.Morreram, no mesmo período, mais 67 pessoas, para um total acumulado de 79.914.Milhares de argentinos saíram no sábado às ruas de Buenos Aires para exigirem a abertura de escolas, integrados numa vaga de protestos contra o endurecimento das medidas restritivas de resposta à pandemia.O protesto teve início às 17h00 (21h00 de Lisboa) em pontos emblemáticos como a Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, palácio do Governo argentino, e em frente à residência presidencial de Olivos, nas imediações da capital.Sete estabelecimentos de restauração no Bairro Alto, em Lisboa, foram detetados na sexta-feira a violarem as regras do estado de emergência. Foram sancionados com coimas, adiantou a PSP em comunicado.As coimas aplicadas variam entre os dois mil e os 20 mil euros, no caso de pessoa coletiva, e entre 200 e mil euros para particulares."Sete estabelecimentos de restauração violaram as medidas de prevenção de contágio da doença Covid-19, ao permitirem que clientes consumissem no interior do estabelecimento, ao não encerrarem o serviço de esplanada às 22h30, ao permitirem mais de quatro clientes por mesa no espaço de esplanada e ao não salvaguardarem o distanciamento social entre os clientes de diferentes mesas", referiu a PSP.No decurso desta operação, que fiscalizou 22 estabelecimentos, foram levantados 19 autos de notícia por contraordenação, incluindo os sete espaços comerciais, por desrespeito das normas para evitar a propagação do SARS-CoV-2.Portugal fixou no sábado um máximo diário de vacinas administradas: 120 mil, segundo aresponsável pelo plano de vacinação.Destas 120 mil vacinas, cerca de 100 mil foram dadas a professores, pessoal não docente das escolas e trabalhadores das respostas sociais.Portugal ultrapassou também a marca de 2,5 milhões de inoculações contra a Covid-19, incluindo primeiras e segundas doses.O coordenador do plano de vacinação afirma que o que está a acontecer este fim de semana é um grande teste para o futuro.O vice-almirante Gouveia de Melo explicou ainda a nova estratégia de distribuição das vacinas.Mais de 187 mil profissionais do ensino foram chamados para serem vacinados este fim de semana.No primeiro dia notava-se alguma apreensão, mas acima de tudo sentido de responsabilidade e confiança no processo.Cerca de 300 mil alunos do ensino secundário regressam na segunda-feira às escolas e, pela primeira vez, vão ser abrangidos pelos testes em massa à Covid-19.O volume das moratórias das empresas acerca-se de 30 mil milhões de euros e entre 25 a 30 por cento deste valor pode entrar em incumprimento, adverte o presidente da Confederação Empresarial de Portugal, em entrevista à Antena 1 e ao"Dos 46 mil milhões de euros do volume total que estão em moratórias (incluindo os particulares), 24 mil milhões são em empresas e com tendência crescente e já mais perto dos 30 mil milhões", afirma António Saraiva.O presidente da CIP sustenta que a banca, em articulação com o Governo, deve "ajudar àquelas empresas que manifestamente não vão conseguir honrar este compromisso até 23 de setembro"."Isso passa por dar, empresa a empresa, um quadro de solução que alivie o problema", através de soluções como, por exemplo, empréstimos de longo prazo.Por sua vez, o presidente do BPI defende que se encontrem já soluções para as moratórias que terminam em setembro.Para João Pedro Oliveira e Costa, essas soluções podem passar pelo alargamento de prazos ou por reestruturações.As empresas continuam a queixar-se dos atrasos dos apoios do Governo e dizem que as ajudas são desajustadas à realidade, porque não têm em consideração os três meses de encerramento após um ano com quebras de faturação.Muitos empresários desistiram de investir em novos produtos ou em novas coleções.