Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações









9h30 - Índia regista quase 350 mil novos casos e atinge número máximo no mundo



A Índia registou quase 350.000 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um número máximo a nível mundial, tendo as autoridades locais decidido prolongar o confinamento por mais uma semana na capital do país, Nova Deli.



O país registou ainda 2.767 mortes por infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, um novo máximo nacional desde o início da pandemia, segundo dados divulgados hoje pela agência de notícias francesa France Presse (AFP).



O país, que tem uma população de 1,3 mil milhões de habitantes, está a braços com um surto epidémico terrível, com mais 349.691 novos casos registados hoje, segundo dados divulgados pela agência de notícias francesa France Presse (AFP).







9h07 - Alemanha regista 120 mortes e 18.733 novos casos nas últimas 24 horas



A Alemanha registou 18.733 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, menos 400 do que no domingo passado, mas o número de mortes subiu, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) hoje divulgados.



Segundo o Instituto Robert Koch, morreram 120 pessoas por causas relacionadas com a doença covid-19, um número superior ao registado no domingo passado, com 67 óbitos.



Os números ao fim de semana são geralmente mais baixos do que nos dias úteis porque são realizados menos testes e algumas unidades de saúde demoram mais tempo a comunicar os seus dados, refere a agência de notícias espanhola Efe.







8h47 - Peru com 428 mortos e 3.861 casos nas últimas 24 horas



O Peru registou 428 mortos por covid-19 e 3.861 infetados nas últimas 24 horas, segundo as autoridades de saúde.



O país, que está a ser agora atingido por uma segunda vaga, contabilizou 59.440 óbitos e 1.754.150 casos desde o início da pandemia.







8h20 - Sobe para 60 número de mortos após incêndio em hospital iraquiano



Pelo menos 60 pessoas morreram na noite de sábado na sequência de um incêndio e explosão no hospital Al Jatib, no sudeste de Bagdade, no Iraque, noticiou a agência de notícias Efe.



A agência espanhola cita uma fonte do Ministério Interior, que pediu para não ser identificada. O anterior número apontava para 24 óbitos na unidade de cuidados intensivos do hospital dedicada a infetados com covid-19.







8h00 - China com 13 casos em 24 horas, todos importados



A China detetou 13 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, todos importados, anunciaram hoje as autoridades de saúde.



A Comissão de Saúde da China adiantou que o número total de casos ativos é de 308, quatro deles em estado grave.



Desde o início da pandemia da covid-19, o país registou 90.588 casos e 4.636 mortos.







Ponto da situação



A vacinação contra a Covid-19 em todo o mundo, regista mais de mil milhões de doses administradas. As vacinas estão a ser utilizadas, desde dezembro, em 207 países, mas mais de metade do total registado, até ao momento, foi administrado em três países: Estados Unidos, China e Índia.



Israel lidera o processo. Seis em cada dez israelitas já têm a vacinação completa.



A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.088.103 mortos no mundo, resultantes de mais de 145,5 milhões de casos de infeção



Em Portugal, morreram 16.959 pessoas dos 833.964 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.