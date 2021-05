Mais atualizações

7h15 - Cabo Verde vai receber vacinas da União Europeia



A embaixadora da União Europeia (UE) na Praia admitiu, em entrevista à Lusa, que o bloco comunitário deverá ceder a Cabo Verde doses de vacinas contra a covid-19, no âmbito da parceria especial com o arquipélago.



De acordo com a informação prestada pela diplomata Sofia Moreira de Sousa, a UE é uma das principais financiadoras do mecanismo Covax, iniciativa fundada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que visa garantir uma vacinação equitativa contra o novo coronavírus.



Através dessa plataforma, Cabo Verde recebeu 24.000 doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca em 12 de março e 5.850 da Pfizer dois dias depois, com o plano de vacinação nacional a iniciar-se em 19 de março, assumindo o Governo a meta de vacinar 70% da população até final do ano.





7h00 - Índia com 3.417 mortos e 368.147 casos em 24 horas



A Índia registou 3.417 mortos devido à covid-19 e 368.147 casos nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde indiano.



O país acumulou 218.959 óbitos e 19,9 milhões de casos desde o início da pandemia, indicou.

Estes dados mostraram uma ligeira descida, pelo segundo dia consecutivo, das infeções, depois de o país ter ultrapassado, no sábado e pela primeira vez, os 400 mil casos diários.



A Índia atravessa uma segunda onda da doença, que sobrecarregou o sistema de saúde, com escassez de oxigénios e de camas em grandes cidades como Nova Deli.



Este é o segundo país do mundo com mais casos, atrás dos Estados Unidos, e o quarto com mais óbitos, depois dos EUA, do Brasil e do México.



Realizado hoje o processo de transferência dos migrantes com Covid-19 em Odemira

Três dos infetados foram ontem para a base militar do Alfeite em Almada. Os restantes devem ser transferidos nas próximas horas para a pousada da juventude de Almograve, que tem 42 camas disponíveis.



Quem necessitar de fazer isolamento profilático e não tiver condições vai ficar num empreendimento turístico da região.



Foram feitas vistorias a mais de 100 casas, onde vivem estes migrantes, que trabalham na agricultura.

Um óbito em 24 horas

Retomadas aulas presenciais em São Miguel, Açores

O Presidente quer saber se os direitos dos migrantes estão a ser respeitados em Odemira. Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que a situação dos migrantes é uma questão diferente da cerca sanitária necessária para quebrar a rede de contágios.Foi criado um centro de testagem à covid-19 em São Teotónio, uma das freguesias de Odemira com cerca sanitária.Está também em curso uma campanha de vacinação em Odemira.Decorre em cinco centros, que têm capacidade para administrar entre 500 a 550 pessoas por dia.O processo conta com o apoio das Forças Armadas. Já estão no terreno oito enfermeiros do Exército.Em 24 horas, morreu mais uma pessoa. Também em 24 horas, registaram-se mais 330 novos casos.Estão internadas mais nove pessoas para um total de 311.Nos cuidados intensivos, está mais uma pessoa, num total de 85.Os alunos do primeiro e segundo anos do ensino básico e os do secundário que fazem exame nacional retomam hoje as aulas presenciais na ilha de São Miguel, nos Açores, depois de um mês e meio em regime de ensino à distância.Desde 22 de março que todas as escolas da ilha de São Miguel estavam em regime de ensino à distância, sendo que alguns concelhos já se encontravam antes nesse regime, devido à pandemia de covid-19.Além dos dois primeiros anos do 1.º ciclo do ensino básico, regressam também ao ensino presencial os alunos do 11.º e 12.º anos, apenas nas disciplinas sujeitas a exame nacional.Os restantes níveis de ensino vão manter-se em ensino à distância, pelo menos durante mais uma semana, e as creches vão continuar fechadas, mas os ateliês de tempos livres vão abrir para acolher apenas os alunos dos dois primeiros anos de ensino.Segundo o Governo Regional dos Açores, a retoma do ensino presencial nos outros níveis de ensino está dependente da evolução da pandemia.A ilha de São Miguel está em situação de calamidade pública e continua sujeita às medidas de alto risco de transmissão, enquanto as restantes ilhas continuam em muito baixo risco, estando em situação de alerta (o mais baixo de três níveis).