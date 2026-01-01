Liverpool começa o ano a empatar

(Com Lusa)

Um remate à entrada da área de Cairney, aos 80 minutos, permitiu ao técnico luso resgatar um ponto da visita ao rival londrino, que se tinha adiantado no primeiro tempo, aos 39, num cabeceamento certeiro de Mateta, que chegou aos 10 golos esta época.As duas equipas continuam, assim, empatadas em pontos, somando 27, e ‘coladas’ no nono lugar da tabela classificativa da Premier League, tendo acabado ultrapassadas pelo Everton nesta ronda, podendo acabar abaixo de Brentford ou Tottenham, que se defrontam mais logo.Este foi o quarto jogo seguido sem vencer para o Crystal Palace, que ainda assim interrompeu uma série de três jornadas seguidas a perder – para a equipa de Marco Silva, é o contrário, uma vez que vinha de três vitórias consecutivas.À mesma hora, o Liverpool não saiu do nulo ante o Leeds, que nas últimas cinco jornadas não perdeu, mas somou quatro empates, afastando-se da zona de descida, somando agora 21 pontos no 16.º posto.Os ‘reds’, campeões ingleses em título, vinham de três rondas seguidas a vencer mas voltaram a marcar passo, somando 33 pontos no quarto lugar da tabela, já muito distantes do líder Arsenal, que soma 45, e a seis pontos do Aston Villa, que é terceiro.Ainda hoje, o Manchester City visita o Sunderland e está ‘obrigado’ a vencer para se manter a dois pontos do líder, o Arsenal, que venceu na terça-feira o Aston Villa (4-1), à mesma hora a que arrancará o Brentford-Tottenham (20:00).