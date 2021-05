Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI





7h25 - Timor-Leste receberá quase 200 mil doses de vacinas nas próximas semanas



Timor-Leste deverá receber nas próximas semanas quase 200 mil doses de vacinas contra a covid-19, o que vai permitir aumentar a vacinação, necessária para controlar a pandemia no país, disse hoje o primeiro-ministro.



Em declarações aos jornalistas, no final do encontro semanal com o Presidente timorense, Taur Matan Ruak disse que acelerar a vacinação, a par do reforço das medidas de controlo e prevenção, incluindo testes em massa, são a forma de conseguir controlar o crescente número de casos.





7h15 - Índia com 3.980 mortos e 421.262 casos em 24 horas. Novo recorde de mortes

A Índia registou 3.980 mortos devido à covid-19 e 421.262 casos em 24 horas, anunciaram hoje as autoridades indianas.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 230.168 óbitos e 21,1 milhões de casos, disse o Ministério da Saúde indiano.



Este novo máximo de mortes surgiu depois de vários dias com descidas do número de casos, que começou a subir novamente na terça-feira.





7h10 - Canadá aprova vacina Pfizer para adolescentes



O Canadá é o primeiro país no mundo a aprovar a vacina da Pfizer contra a Covid-19 para adolescentes entre os 12 e 15 anos de idade.



7h00 - Estados Unidos vão apoiar o levantamento de patentes das vacinas contra a covid-19



Os Estados Unidos dizem acreditar na proteção da propriedade intelectual, mas explicam que a decisão visa aumentar a produção de vacinas e pôr fim à pandemia.



A Organização Mundial de Saúde aplaudiu a posição da Administração Biden.



Imigrantes Odemira realojados esta madrugada. Testes covid-19 estavam negativos

R(t) desce

Foi negativo o resultado de mais de 40 testes rápidos à covid-19 feitos aos imigrantes em Odemira.Ainda assim, várias pessoas foram realojadas ao longo desta madrugada. 21 imigrantes foram para a pousada da juventude de Almograve. Outras 21 pessoas seguiram para o Zmar com a ajuda de um forte dispositivo policial devido aos protestos dos proprietários.O advogado dos proprietários do complexo turístico Zmar interpôs uma providência cautelar contra a requisição civil do governo para albergar imigrantes. Um dos argumentos apresentados é o de que, ao contrário do que alega o documento do governo, não houve "diálogo com os proprietários".Alguns proprietários que estavam no local no momento da chegada dos migrantes mostraram desagrado.A Ordem dos Advogados vai dar agora apoio jurídico a estes estrangeiros que pouco ou nada sabem sobre os direitos que têm em Portugal.Portugal registou duas mortes atribuídas à covid-19, 387 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e uma descida no número de internamentos em cuidados intensivos, segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).Estavam internados em cuidados intensivos 83 doentes, menos quatro em relação a terça-feira, enquanto em enfermaria há o registo de mais uma pessoa internada, num total de 297.O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal desceu para 0,95 assim como a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, que é agora de 61,3.Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.