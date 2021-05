Acompanhamos aqui todos os desenvolvimento sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h22 - Ponto de situação



A Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 recomenda que as pessoas com menos de 60 anos e que já tomaram a primeira dose da AstraZeneca devem tomar agora outra vacina - Pfizer ou Moderna -, segundo com o jornal Público.



Enquanto a Direção-Geral da Saúde não toma uma decisão, a maior parte está já a ser vacinada com a mesma marca pela segunda vez.



A norma abre duas possibilidades: ou mantêm a mesma vacina na segunda dose, ou aguardam pelos resultados dos ensaios sobre a combinação de vacinas diferentes.



Entretanto, até à passada terça-feira, mais de 37 mil pessoas com menos de 60 anos tinham sido vacinadas com a segunda dose da AstraZeneca.

Recrudescimento em Lisboa e Vale do Tejo

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista o maios expressivo aumento de casos de Covid-19. Os especialistas já admitem uma relação direta com os fetsejos do título do Sporting.



Lisboa e Vale do Tejo apresenta um índice médio de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 de 1,11, sendo a única região de Portugal continental acima de 1.



Na última semana, o Rt na região de Lisboa e Vale do Tejo subiu de 0,95 para os 1,11.

Apoios para o turismo

O Governo promete que os novos apoios vão chegar a curto prazo ao sector do turismo. Foi ontem apresentado um plano de seis mil milhões de euros.

O quadro em Portugal

O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de sexta-feira, reportou três mortes associadas à Covid-19, 559 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, e nova nova descida nos internamentos em enfermaria e cuidados intensivos.



Estavam ontem internados em cuidados intensivos 55 doentes, menos três do que na quinta-feira. Quanto aos internamentos em enfermaria, encontravam-se internados 207 doentes, menos um.



As mortes ocorreram nas regiões Norte, Centro e Algarve.



Os dados mostram ainda que houve um aumento de 94 casos ativos de infeção, totalizando agora 22.287.



O quadro internacional

A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 3.432.711 mortes, resultantes de mais de 165 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Espanha vai abrir as portas ao turismo.A partir de segunda-feira, britânicos, japoneses ou australianos podem passar férias em território espanhol sem ser preciso estarem vacinados ou fazerem um teste PCR.Pelo contrário, a Alemanha impõe quarentena a quem chegar ao país proveniente da Grã-Bretanha. É considerada como "zona de mutação de variantes". Quem chegar a território alemão terá de ficar isolado 14 dias.A principal preocupação é a variante indiana. Os alemães reagem assim ao aumento de casos associados a esta estirpe.Na quinta-feira, o Reino Unido registou o número mais alto de infeções desde abril.