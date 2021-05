Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

08h19 - Farmacêutica espanhola PharmaMar disse hoje que os primeiros testes com o medicamento Aplidin para doentes hospitalizados com sintomas moderados de Covid-19 mostrou efeitos clínicos e cumpriu os requisitos de segurança





08h11 - China administrou 19.5 milhões de vacinas em 24 horas, aumentando o total para 546.71 milhões





08h06 - Desperdiçado programa que oferece testes covid a empresas e comerciantes de Lisboa





08h05 - Malásia com mais 7.478 casos em 24 horas, o maior aumento diário desde o início da pandemia





08h04 - Taiwan diz que nã oconseguiu assinar um acordo com a farmacêutica alemã BioNTech SE por causa da intervenção chinsesa





08h03 - Austrália realiza milhares de testes após caso positivo em estádio de futebol





08h02 - Governo timorense mantém confinamento em Díli, mas permite eventos religiosos





7h41 - Índia volta a reportar mais de 200 mil casos



A Índia reportou 208.921 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, depois de ter ficado abaixo dos 200 mil na véspera, e voltou a ultrapassar os quatro mil mortos.



O país registou 4157 mortes provocadas pelo novo coronavírus - mais 646 do que na véspera.



O total de mortes eleva-se agora a 311.388, o que faz da Índia o terceiro país do mundo com mais óbitos associados à Covid-19, depois de Estados Unidos e Brasil.



7h38 - Variante indiana detetada em pelo menos 53 países



A variante de Covid-19 identificada pela primeira vez na Índia já foi oficialmente sinalizada em 53 territórios, adianta a Organização Mundial da Saúde.



A OMS recolheu ainda dados de fontes não oficiais de que a variante B.1.617 foi detetada em mais sete territórios, elevando o total para 60, de acordo com o relatório semanal de atualização epidemiológica da agência de saúde da ONU.



Segundo a OMS, a chamada "variante indiana" manifesta maior transmissibilidade, mas a gravidade dos casos envolvidos ainda está a ser investigada.



Portugal detetou seis casos desta variante no final de abril, todos "associados a Lisboa e Vale do Tejo", de acordo com o investigador João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.



A task-force da vacinação garantiu à RTP que o acelerar do processo em Lisboa diz respeito apenas ao grupo etário que neste momento está a ser vacinado, ou seja, dos 50 anos.

Evolução dos contágios em Lisboa

Em Lisboa, o número de casos continua a a crescer, mas a subida é maior no centro histórico da cidade. A 10 de maio, o centro tinha mais de 240 casos por 100 mil habitantes e, 13 dias depois, essa aituação tinha-se alastrado às freguesias vizinhas.



A vacinação contra a Covid-19 para pessoas com mais de 30 anos começa já em junho e vai ser em todo o país. As pessoas na faixa dos 40 anos começam a ser vacinadas a 6 de junho e, para quem estiver na casa dos 30, é a partir de dia 20.