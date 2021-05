Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

O grupo farmacêutico francês Sanofi anunciou hoje o início de testes em larga escala para o seu principal projeto de vacina anti-covid-19, desenvolvida com a britânica GSK, confirmando a expetativa de lançamento no final deste ano.



"A Sanofi e a GSK estão a começar um estudo internacional de fase 3 para avaliar a eficácia da sua vacina contra a covid-19", anunciou o grupo francês em comunicado, dez dias após o anúncio de resultados encorajadores nos primeiros testes.



A fase 2, aplicada em algumas centenas de pessoas, mostrou que esta vacina induz a produção de anticorpos contra o coronavírus na maioria dos indivíduos nos quais foi testada.



Mas são os ensaios anunciados hoje, que envolvem cerca de 35.000 pessoas em vários países, incluindo os Estados Unidos, que devem dar uma ideia real da eficácia desta vacina contra a covid-19.



Se os resultados forem favoráveis, a Sanofi, que já prepara a produção, conta ter a aprovação das principais autoridades de saúde no último trimestre do ano.







7h48 - Melbourne entra em confinamento



Melbourne, a segunda maior cidade australiana e capital do Estado de Vitória, vai entrar em confinamento a partir da meia-noite desta quinta-feira, tendo em vista combater um surto de Covid-19 associado à variante detetada na Índia.



"Estamos em presença de uma estirpe altamente infecciosa do vírus, uma variante preocupante, que se propaga mais rapidamente do que alguma vez vimos", afirmou o primeiro-ministro em exercício do Estado de Vitória, James Merlino, citado pela France Presse.



Durante sete dias, os cinco milhões de habitantes de Melbourne só poderão sair de casa para adquirir produtos essenciais, prestar e receber cuidados de saúde ou vacinarem-se.



7h44 - Brasil. 15% da população com anticorpos contra Covid-19



Um estudo de seroprevalência indica que 15 por cento da população do Brasil, entre os países mais atingidos pela pandemia, tem anticorpos contra o novo coronavírus.



O estudo decorreu de 25 de janeiro a 24 de abril, quando a campanha de vacinação contra a Covid-19 havia já arrancado no país, mas a maioria das pessoas testadas ainda não tinha sido vacinada.



"Menos de um por cento das pessoas testadas afirmou ter recebido vacinas e praticamente nenhuma havia recebido as duas doses", afirmou o professor Marcelo Burattini, da Universidade Federal de São Paulo, que realizou o estudo, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.



7h33 - Índia com 211.298 casos e 3847 mortes em 24 horas



O total de mortes eleva-se agora a 315.235, o que faz da Índia o terceiro país do mundo com mais óbitos associados à Covid-19, depois de Estados Unidos e Brasil.



Com mais de 27,3 milhões de infeções acumuladas, a Índia é o segundo país com mais casos a nível mundial, a seguir aos Estados Unidos.



7h25 - China suspende voo direto a partir de Portugal



As autoridades chinesas anunciaram hoje a suspensão da ligação aérea entre Portugal e a China, por um período de duas semanas, após detetarem sete casos de Covid-19, a 14 de maio, num voo oriundo de Lisboa.



Em comunicado, a Administração de Aviação Civil da China informou que o voo entre Lisboa e a cidade chinesa de Xi`an, operado pela companhia aérea Beijing Capital Airlines, passa a estar suspenso a partir de 31 de maio.



"Após o período de suspensão, a operação pode ser retomada, com a frequência de um voo por semana", lê-se na mesma nota.



7h13 - Ponto de situação





O autoagendamento da vacina contra a Covid-19 para maiores de 50 anos vai começar esta quinta-feira à tarde, confirmou a ministra da Saúde.Marta Temido disse ainda que a abundância de vacinas permite acelerar a imunização em todo o país.





Quem tem mais de 40 anos vai poder fazer a inscrição a partir do dia 6 de junho. E a partir do dia 20 de junho abre o autoagendamento para maiores de 30 anos.



Em paralelo, com base no critério da idade, estão também a ser convocadas pessoas que estiveram infetadas há mais de seis meses.



O calendário é válido a nivel nacional.

Menores

O vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador do plano de vacinação, afirma que, apesar de as crianças não estarem incluídas no plano, quando se atingir a imunidade de grupo elas também estão protegidas.



O responsável admite ainda a possibilidade de pelo menos uma parte da população ter de ser vacinada todos os anos.