7h12 - Ponto de situação

Peritos e políticos voltam hoje a reunir-se para avaliar a situação da pandemia em Portugal. É esperada uma revisão dos critérios da matriz de risco que determina o ritmo do desconfinamento.



A reunião está marcada para as 10h00 na sede do Infarmed. Será a primeira desde que terminou o estado de emergência, a 30 de abril.

Lisboa em alerta



Testes para profissionais de entregas, táxis e TVDE

Autoagendamento

Desacatos no Porto

A DGS reforça o apelo ao cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19.



O quadro em Portugal

O quadro internacional

No novo mapa de risco, há dois concelhos que recuam no desconfinamento: Arganil para a segunda fase e Golegã para a terceira .Montalegre e Odemira mantem-se como estão. Lamego avança e junta-se ao resto do país.Em Lisboa, começam esta sexta-feira a ser testados os profissionais de entregas, táxi e TVDE. Foram abrangidos pelo reforço da testagem à Covid-19.De acordo com o coordenador da, será desenvolvido um programa de sensibilização que passa pela realização de testes .A testagem será feita na proximidade dos locais onde estes profissionais trabalham, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa.As pessoas com mais de 50 anos já podem agendar a vacinação contra a Covid-19. A marcação pode ser feita no portal da Direção-Geral da Saúde e ficou disponível ontem pouco depois das 21h00.O vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador do plano de vacinação, defende que enviar convocatórias acima da capacidade de vacinação "é uma estratégia inteligente".O responsável disse também que a falta de resposta às mensagens não compromete plano de vacinação.Os adeptos ingleses já estão no Porto para a final da Liga dos Campeões. Na última houve desacatos que reultaram num ferido ligeiro: um homem foi atingido com uma cadeira e teve de ser suturadoA PSP confirmou os desacatos na zona ribeirinha e junto à Estação de São Bento. Ambas as situações foram resolvidas no local, não houve houve detidos e os adeptos não chegaram a ser identificados.A Direção-Geral da Saúde lembra que a organização da final daé da responsabilidade da Federação Portuguesa de Futebol.Em comunicado, a DGS adianta que recebeu um plano de contingência na quarta-feira.Depois disso, pronunciou-se sobre o circuito dos adeptos na cidade, de forma a que sejam cumpridas as regras sanitárias em vigor.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de quinta-feira, não reportou qualquer morte associada à Covid-19. Foram confirmados mais 572 casos de infeção - quase metade na Região de Lisboa e Vale do Tejo.Estavam ontem internados 233 doentes. Cinquenta e três permaneciam nos cuidados intensivos.Recuperaram da doença 467 pessoas.Portugal tem 22.452 casos ativos, mais 105 do que na quarta-feira.A pandemia provocou pelo menos 3.500.321 mortes, resultantes de mais de 168,3 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.O Presidente brasileiro tornou a acionar o Supremo Tribunal Federal numa tentativa de suspender medidas restritivas impostas por governadores contra a pandemia. Isto quando sobem de tom os alertas para uma terceira vaga no BrasilAtravés da Advocacia-Geral da União, Jair Bolsonaro deu entrada com uma ação direta de inconstitucionalidade de medidas restritivas, como o confinamento obrigatório e "toque de recolher".