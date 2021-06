Mais atualizações

Em França, a partir desta quarta-feira, passa a ser possível comer no interior dos restaurantes e voltar aos ginásios. O recolher obrigatório passa a ser às 23h00. É a derradeira etapa antes do regresso à "vida normal", a 30 de junho.O retorno a cafés e restaurantes ocorreu a 19 de maio, mas apenas nas esplanadas. Não poderá haver mesas com mais de seis lugares e o número de clientes está limitado a metade da lotação antes da pandemia.Entra também em vigor o passe sanitário. Todavia, no caso dos restaurantes, serve somente para registar quem esteve presente em determinado lugar, em caso de contaminação.Apresentar um teste PCR negativo, a vacinação completa ou um teste com mais de duas semanas e menos de seis meses vai ser obrigatório em situações como entradas em salas de espetáculos, casinos, salões, salas de desportos cobertos ou outros eventos culturais organizados no espaço público.Os festivais ao ar livre ficam autorizados. Mas os participantes terão de ficar sentados. Há uma limitação de cinco mil lugares.A Madeira é um destino turístico, por excelência. Apesar a saída apressada dos britânicos, nos últimos dias, há franceses, alemães e muitos portugueses do Continente.O turismo a reflorescer na ilha da Madeira depois de muitos meses cinzentos na sequência da pandemia.Antena 1A ilha vai ser o palco das comemorações do 10 de junho.O Governo prepara-se para reforçar o apoio às vítimas de violência doméstica devido aos "desafios impostos pela pandemia Covid-19" e ao período de férias escolares e laborais que se aproxima.Em comunicado, a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade adianta que é hoje apresentado um novo plano de reforço de prevenção e combate à violência doméstica, sublinhando que a pandemia e as férias justificam a "ampliação e amplificação dos mecanismos de alerta social e de apoio às vítimas de violência doméstica"."Se a casa é um lugar seguro para a maioria das pessoas, para as vítimas de violência doméstica não é", refere o gabinete de Rosa Monteiro.Durante o verão vão estar em funcionamento várias medidas, desde logo uma nova fase de divulgação da campanha #EuSobrevivi, bem como do folheto de conselhos úteis e informação com contactos locais.Os Estados Unidos reportaram 454 mortes associadas à Covid-19 e 12.166 casos da doença em 24 horas.Desde o início da pandemia, aquele país somou 598.392 óbitos e 33.389.896 infeções.Ao todo, 171,7 milhões de pessoas em território norte-americano (51,7 por cento da população) receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, dos quais 140,4 milhões (42,3 por cento) completaram o processo de vacinação.Lisboa não vai avançar para a próxima fase de desconfinamento, revelou na TVI24 o presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina.O autarca explicou que a cidade ultrapassou os 120 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes e que não tem condições para aliviar as medidas.Fernando Medina apela à população para que tenha bom-senso e se abstenha de festejar os santos populares nas ruas.No fim de semana haverá limitações à circulação de pessoas e carros em Lisboa.A PSP e a Polícia municipal querem evitar ajuntamentos.Para tal, haverá uma operação especial no sábado e no domingo. O centro da capital e os bairros típicos vão ter acesso condicionado.Tal como no ano passado, estão proibidos os fogareiros na via pública e os arraiais.Braga também não deverá avançar para nova fase de desconfinamento, a 14 de junho. E Cascais deverá ficar em situação de alerta. Decisões que deverão ser tomadas esta quarta-feira na reunião do Conselho de Ministros.O Governo vai decidir quais os Concelhos que avançam, recuam ou se mantê na atual fase desconfinameento. As medidas entram em vigor na segunda-feira.A reunião do Governo para avaliar a situação da pandemia costuma realizar-se à quinta feira, mas foi antecipada por causa do feriado do 10 de Junho.Atualizada norma para vacina da JanssenA partir de agora, a vacina da Janssen, de toma única, pode ser inoculada a todos os homens a partir dos 18 anos.Até aqui essa vacina só podia ser administrada a pessoas acima dos 50 anos. A restrição só se mantém para as mulheres.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde reportou mais uma morte associada à Covid-19 e 598 casos conformados de infeção.O total acumulado de óbitos, desde o início da pandemia, é de 17.037.Havia ontem 296 pessoas internadas em enfermaria, mais cinco do que no boletim anterior. Sessenta e seis permaneciam em unidades de cuidados intensivos.