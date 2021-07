Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

08h16 - China deteta oito casos por contágio local



A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou hoje que detetou 23 novos casos de covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo oito por contágio local, na província de Yunnan, no sul do país. Este surto, na área de Ruili, na fronteira com o Myanmar, registou já mais de trinta casos, desde domingo passado.



A cidade foi colocada sob quarentena de facto, com entradas e saídas interditas. As 15 infeções restantes foram detetadas em viajantes oriundos do exterior na cidade de Xangai (leste) e nas províncias de Yunnan (sul) e Guangdong (sudeste).







7h25 – Chama olímpica chega a Tóquio em cerimónia sem público







A chama olímpica chegou a Tóquio esta sexta-feira para uma cerimónia num estádio vazio, um dia depois de as autoridades japonesas e os organizadores olímpicos terem decidido banir os espetadores da maioria dos locais devido à covid-19.

7h00 – Pfizer quer aprovar terceira dose da vacina para aumentar imunidade



A Pfizer procura aprovação dos reguladores dos Estados Unidos da América para a terceira dose da vacina contra a covid-19, anunciou a empresa acrescentando que outra inoculação em 12 meses poderia aumentar a imunidade.



Área Metropolitana de Lisboa deixa de ter restrições circulação já a partir de hoje

Este fim de semana deixa de haver restrições à circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa, depois de nos últimos fins de semana ter sido proibida a entrada e saída desta área desde as 15h00 de sexta-feira até à manhã de segunda-feira.





No mapa de risco da covid-19, o Porto junta-se a Lisboa nos concelhos de alto risco.





Obrigatório certificado digital ou teste negativo para entrar em restaurantes ao fim de semana

Britânicos e franceses

Portugal tem agora mais 33 concelhos em risco muito elevado, ou seja, acima de 240 ou 480 casos por 100 mil habitantes.Há mais 19 concelhos no vermelho.Em risco elevado há mais um concelho. São agora 27.No total, os municípios de risco são 60, todos com recolher obrigatório às 23h00.Já em alerta, ou seja, a uma semana de puderem vir a ter mais restrições se a evolução não melhorar, estão agora 34 concelhos, mais 13 que há 7 dias.Vai ser exigido um certificado digital ou um teste negativo à covid-19 para se poder entrar em restaurantes.A medida aplica-se nos 60 concelhos com risco mais elevado e aos jantares de sexta-feira e durante todo o fim de semana.Nos hotéis e alojamentos locais também passa a ser exigido um certificado digital ou teste negativo.O Governo levantou a cerca ao fim de semana na Área Metropolitana de Lisboa, mas mantém o recolher obrigatório entre as 23h00 e as 5h00 nos 60 concelhos mais afetados pela pandemia.A RTP esteve em Vila Nova de Gaia, onde os restaurantes estão a receber as novas medidas com algumas dúvidas."Vai um bocadinho em contra-senso com aquilo que a senhora ministra disse na altura" sobre os restaurantes não serem pontos de contágio, considerou Daniel Serra, presidente de uma das associações representativas do setor da restauração."Aquilo que nós estamos a prever é que isto realmente vire um pesadelo", acrescentou.O retalho e a restauração acusam o Governo de discriminação. A Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR) disse hoje que "não é compreensível que o horário do retalho não alimentar tenha horários mais restritos que o retalho alimentar", considerando que o Governo está a discriminar o setor.A AMRR sublinha que "já é tempo do Governo parar de discriminar o retalho não alimentar".A associação lamenta que "mais uma vez, não haja qualquer evolução positiva para o retalho não alimentar" que mantém a obrigatoriedade de encerrar às 15h30 aos fins de semana e feriados nos concelhos mais afetados pela pandemia."Começa a ser difícil perceber a razão de, num mesmo município, ser possível haver restaurantes abertos até às 22h30 -- com o que se concorda -, supermercados até às 19h00 e o retalho não alimentar até às 15h30", numa altura em que já foram realizadas quase 10 milhões de inoculações da vacina e em que a Ordem dos Médicos propõe a alteração da matriz, afirma a associação.O Reino Unido deixou de exigir quarentena aos cidadãos que venham para Portugal desde que já estejam vacinados. A medida entra em vigor no dia 19 deste mês.Até aqui, o Governo britânico exigia a qualquer residente que se deslocasse a Portugal, um isolamento de dez dias à chegada ou, em alternativa, antes da viagem.Já as autoridades francesas desaconselham qualquer tipo de viagens para Portugal ou Espanha.Por enquanto, trata-se apenas de um conselho, mas o governo de Paris não afasta medidas de restrição adicionais.Em causa, está o aumento do número de casos de infeção e a prevalência da variante Delta, mais agressiva.O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que compreende a recomendação francesa mas lembra que as decisões são agora comunitárias, ao abrigo do certificado digital.