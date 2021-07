Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

07h18 - Índia com 38.792 casos nas últimas 24 horas e 624 vítimas mortais





07h16 - Perdas do turismo brasileiro já somam 61,9 mil ME devido à pandemia



A pandemia de covid-19 já causou perdas de 376,6 mil milhões de reais (61,9 mil milhões de euros) no turismo do Brasil, país fortemente afetado pela doença, informou na terça-feira a patronal do setor.







07h15 - Covid-19: Pediatras divididos sobre vantagens de vacinar crianças



As vantagens de vacinar crianças contra a covid-19 ainda estão por apurar, dividindo os especialistas entre a prudência e a confiança, que se unem na expectativa de uma recomendação das autoridades de saúde sobre a matéria.



Em declarações à Lusa, Jorge Amil Dias, presidente do Colégio da Especialidade de Pediatria, da Ordem dos Médicos, considera que, atualmente, "não é uma emergência vacinar as crianças", porque "a população que está em maior risco é a população adulta". E, portanto, aconselha "prudência" antes de se recomendar a vacinação universal.



O colégio reclama "evidência sólida" que garanta "que as vacinas são eficazes" e "inteiramente seguras". Foi isso que deixou expresso o seu representante no grupo de trabalho que já entregou um "documento provisório" para "avaliação e aprovação" das autoridades competentes, no qual verteu as "preocupações" do colégio, "que devem ser consideradas e ponderadas na recomendação que a Direção-Geral da Saúde (DGS) vier a fazer" sobre o assunto.



"Desconhecemos se vai ser aprovado no formato em que está e quando. Mas seguramente que a DGS tem em atenção a urgência de tomar posições claras sobre estes assuntos", acredita o especialista.







Situação no País





De acordo com o último relatório de vacinação, há em Portugal 6.213.798 pessoas com (pelo menos) vacinação iniciada, o que corresponde a 60 por cento da população. Com vacinação completa são agora 4.337.479, 42 por cento.



Ainda de acordo com o documento, Portugal recebeu até ao momento 11.510.810 doses, tendo sido inoculadas 10.694.447.







Por faixas etárias, 95% (644.821) das pessoas com 80 ou mais anos têm a vacinação completa, seguindo-se 88% (1.427.955) entre os 65 e os 79 anos e 71% (1.538.586) dos 50 aos 64 anos.



No grupo etário dos 25 aos 49 anos, 20% das pessoas (681.588) concluíram o ciclo vacinal e 57% (1.899.241) tomaram pelo menos uma dose.



Entre os jovens dos 18 aos 24 anos, 5% (42.491) têm a vacinação completa e 8% (62.589) iniciaram a vacinação.



Por fim, 3.090 jovens dos 16 aos 17 anos receberam pelo menos uma dose e 2.037 a segunda dose. Estes jovens, nomeadamente com Trissomia 21, tiveram indicação para vacinação (com a vacina da Pfizer/BioNTech) ao abrigo de uma norma da DGS sobre grupos prioritários que foi atualizada em março de 2021.







Portugal registava esta segunda-feira 476 surtos ativos no continente, dos quais 18 em lares de idosos e dois em instituições de saúde, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) avançados à agência Lusa.







Situação no Mundo





Espanha registou esta terça-feira mais 43960 casos de infeção por covid-19 e 13 vítimas mortais da doença.



O país conta agora com uma incidência acumulada de 436 casos por 100 mil habitantes, número que já não era tão elevado desde fevereiro deste ano.







O Brasil registou 1.605 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, assim como 45.022 novos casos de infeção, informou hoje o Ministério brasileiro da Saúde no seu último boletim epidemiológico.