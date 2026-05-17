Mundial2026. Roberto Martínez divulga convocados de Portugal sem grandes surpresas

As escolhas de Martínez vão ser anunciadas na Cidade do Futebol, em Oeiras, sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), numa conferência de imprensa agendada para as 13:00, com a garantia que a comitiva lusa vai ser liderada nos Estados Unidos pelo capitão Cristiano Ronaldo, que aos 41 anos prepara-se para disputar a última fase final da carreira.



Salvo problemas físicos inesperados de última hora, Ronaldo é apenas uma das muitas certezas nas escolhas do técnico espanhol de 52 anos, que chegou ao comando da seleção nacional em 2023 com o objetivo claro de levar Portugal à conquista do primeiro Campeonato do Mundo da sua história.



Nesta altura, o ‘casting’ para os protagonistas do nono Mundial de Portugal, o sétimo seguido, parece praticamente fechado, faltando talvez três ‘audições’, uma na defesa, outra no meio campo e também no ataque, em que se procura o substituto de Diogo Jota, que há quase um ano perdeu a vida num trágico acidente de viação, que ocorreu em Espanha.



Na candidatura ao ataque, Ricardo Horta já trabalhou no passado com Martínez e está na ‘pole position’, mesmo com os problemas físicos que tem vivido neste final de temporada, mas Gonçalo Guedes também pode ganhar a corrida ao lugar.



Quanto à vaga a meio-campo, Samu Costa pode ser a surpresa, depois da boa imagem que deixou no estágio de março, enquanto, na defesa, Matheus Nunes, que fez uma excelente final da época no Manchester City, pode muito bem ‘roubar’ o lugar a Nelson Semedo, que teve uma temporada bastante irregular no Fenerbahçe.



Começando pela baliza, Diogo Costa é dono e senhor das redes nacionais e tem consigo Rui Silva e José Sá, num trio de guarda-redes que está mais do que esclarecido pelo selecionador nacional, com Ricardo Velho a ser o quarto da hierarquia caso aconteça algo inesperado.



Tudo parece estar mais do que fechado na baliza, assim como na defesa, com os quatro centrais definidos (Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Renato Veiga e António Silva) e com os quatro laterais (Nuno Mendes, João Cancelo, Matheus Nunes e Diogo Dalot).



No topo da lista de reservas aparecem Tomás Araújo, o ‘quinto’ central, Nelson Semedo e Nuno Tavares, que teve o seu papel durante a fase de qualificação.



Vitinha, João Neves, João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes e Bernardo Silva são intocáveis no grupo de médios, restando a tal ‘meia-vaga’ para Samu Costa.



O maior rival de Samu pode mesmo ser Rodrigo Mora, do FC Porto, enquanto Pedro Gonçalves, claramente fora de forma no Sporting, dificilmente terá qualquer hipótese.



Na frente, o capitão Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, Pedro Neto, Francisco Conceição, João Félix, Rafael Leão e Francisco Trincão já devem ter bilhete reservado para os Estados Unidos, faltando uma unidade para completar a ‘armada’ atacante lusa.



Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro em 06 de junho com o Chile, no Estadio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.



Depois de viajar para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai ‘montar’ o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início marcado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).



Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).



O Mundial2026 vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.



