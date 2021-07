Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h16 - Material doado a Moçambique



A Unicef e a operadora Vodacom doam esta quarta-feira material de higiene e proteção contra a Covid-19 destinado a mais de 100 mil crianças em Moçambique.



"Esta doação acontece no contexto da terceira vaga da Covid-19 e reflete os esforços conjuntos do Unicef e o setor privado, especificamente a Vodacom", refere o Fundo das Nações Unidas para a Infância, em nota de imprensa.



O apoio inclui 1100 kits de higiene, 220 mil máscaras e 1100 baldes e vai ser entregue ao Ministério da Educação em Maputo. Destina-se a alunos e professores de quatro regiões: províncias de Maputo, Tete, Inhambane e cidade de Maputo.



7h50 - 67% da população indiana desenvolveu anticorpos



Um estudo noticiado pelo Times of India estima que 67 por cento da população do país tenha desenvolvido anticorpos para o SARS-CoV-2. Na última avaliação do género, levada a cabo entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, o alcance era de 24 por cento.



7h48 - Novo máximo diário na Coreia do Sul



As autoridades sanitárias da Coreia do Sul reportaram um máximo diário de 1784 casos de infeção na terça-feira. O país asiático começa debater-se com surtos da variante Delta.



7h29 - 1,5 milhões de crianças ficaram órfãs ou perderam avós ou tios



Pelo menos 1,5 milhões de crianças e adolescentes no mundo ficaram órfãos ou perderam avós ou tios na pandemia entre março de 2020 e abril de 2021, calcula-se num estudo agora conhecido.



Este trabalho, publicado na revista médica britânica The Lancet, apresenta estimativas por baixo, advertem os autores.



Em Portugal, 590 crianças e adolescentes terão ficado órfãos, número que ascende a 660 se for incluída a perda de avós que tinham a sua guarda, indica o mesmo estudo.



Para este trabalho, o primeiro à escala global, os autores desenvolveram modelos matemáticos "usando os melhores dados disponíveis, como uma tentativa inicial de estimar a magnitude do impacto oculto da pandemia nas crianças".



7h18 - Total de mortes no Brasil ascende a 544.180



O Brasil soma 544.180 mortes e 19.419.437 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia.



Segundo os últimos dados do Ministério brasileiro da Saúde, em 24 horas foram registados 1424 óbitos e 27.592 novas infeções por SARS-CoV-2.



7h11 - Esperança média de vida nos EUA com quebra histórica



A esperança de vida nos Estados Unidos diminuiu um ano e meio em 2020, a maior quebra anual desde a II Guerra Mundial, segundo as autoridades de saúde pública.



Para o Centro de Prevenção e Controle de Doenças, esta regressão fica sobretudo a dever-se à pandemia, representando cerca de 74 por cento do declínio.



Mais de 3,3 milhões de norte-americanos morreram em 2020, um número superior a qualquer outro ano na história dos Estados Unidos.



A covid-19 foi associada a cerca de 11 por cento das mortes.



6h55 - Ponto de situação









A RTP apurou que a comissão técnica da vacinação está a estudar várias hipoteses, entre as quais vacinar apenas crianças com outras doenças.

Horizonte da imunidade de grupo



O primeiro-ministro diz que até ao final do verão o país deve atingir a imunidade de grupo.

Variante Delta prevalece

É a mais contagiosa e está perto de ser exclusiva em Portugal.

O quadro em Portugal

O mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de terça-feira, reportou mais quatro mortes associadas à Covid-19.



Foram confimados mais 2706 casos de infeção em 24 horas.



Estavam ontem internadas em enfermaria 854 pessoas, mais três do que na véspera. Havia 177 doentes em unidades de cuidados intensivos, menos quatro do que na segunda-feira.