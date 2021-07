Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

7h40 - Surto na cidade chinesa de Nanjing agrava-se com 38 novos casos





Os novos casos de covid-19 continuaram a aumentar na cidade de Nanjing, no leste da China, com mais 38 infeções diagnosticadas nas últimas 24 horas, informaram as autoridades. A capital da província de Jiangsu registou mais de 60 casos, nos últimos dias.



Dezenas de milhares de pessoas foram colocadas em quarentena e as autoridades estão a testar a população, repetindo a estratégia que tem sido efetiva para suprimir o novo coronavírus no país.



Outro caso de transmissão local foi relatado na cidade vizinha de Suqian e outro na província de Liaoning, no nordeste do país.



Ambos estão ligados ao surto de Nanjing, indicou a Comissão de Saúde da China.



Outros 36 casos importados foram relatados, metade deles na província de Yunnan, perto da fronteira com Myanmar, que enfrenta um grave surto.



A China registou 87.228 casos, desde o surto inicial na cidade central de Wuhan, no final de 2019.



Existem atualmente 741 casos ativos no país. O número de mortos permanece nos 4.636.





7h30 - Brasil com 476 mortes e 18.219 infetados







O Brasil registou no domingo mais 476 mortes por covid-19 e mais 18.219 infeções com o novo coronavírus, os números mais baixos desde janeiro, indicou o governo brasileiro.





De acordo com o boletim diário do Ministério da Saúde, desde 18 de janeiro que o país não registava um número tão baixo de óbitos (nesse dia registou 452 mortes por covid-19).



Por sua vez, os novos casos de infeção contabilizados no domingo são os mais baixos desde 3 de janeiro, data em que somaram 17.340.



As estatísticas de domingo podem pecar por defeito, uma vez que aos fins de semana há falta de pessoal para fazer os registos, pelo que os dados serão consolidados na terça-feira, como é habitual.



Desde que começou a pandemia, o país totaliza 549.924 mortos entre 19.688.663 infetados.



Parlamento francês aprova passe sanitário





O parlamento francês aprovou, no domingo à noite, o passe sanitário covid-19, que atesta a vacinação, a testagem negativa ou a recuperação da doença, e será exibido na maioria dos locais públicos a partir de agosto.





A medida foi aprovada pela Assembleia Nacional francesa por 156 votos a favor, 60 contra e 14 abstenções, no final de uma maratona parlamentar iniciada na terça-feira e várias manifestações de opositores.



Após uma primeira mobilização geral a 17 de julho, dezenas de manifestações contra restrições sanitárias realizaram-se novamente lugar no sábado.



O Senado francês aprovou, na madrugada de domingo, o passe sanitário, mas com modificações, como a isenção para menores e em esplanadas de bares e restaurantes, bem como em centros comerciais por causa do acesso a supermercados.



Os senadores decidiram também que a utilização do passe sanitário será limitada até ao fim do estado de urgência sanitário, previsto até 31 de outubro.



Os senadores querem ainda que os jovens de 16 e 17 anos não precisem da autorização dos pais para se vacinarem. Também as medidas de isolamento obrigatório para os infetados foram aligeiradas.



O passe sanitário, que tem ainda de passar pelo Conselho Constitucional, deverá ser implementado no início de agosto.



Situação de calamidade



A situação de calamidade em Portugal continental no âmbito do combate à pandemia de covid-19 foi renovada desde as 00h00 de hoje pela sexta vez consecutiva desde o início de maio.



Segundo a resolução do conselho de ministros, a atual situação de calamidade vai manter-se até às 23:59 do dia 8 de agosto.



A situação de calamidade, nível de resposta a situações de catástrofe mais alto previsto na Lei de Base da Proteção Civil, entrou em vigor a 1 de maio e tem sido renovada quinzenalmente.



Nesta altura 116 dos 278 concelhos de Portugal continental (41,7%) estão em risco elevado ou muito elevado de incidência de Covid-19, aplicando-se medidas mais restritivas, inclusive dever de recolhimento entre as 23:00 e as 05:00.