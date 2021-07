Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

12h54 - África com mais 43.427 novas infeções e 802 mortos nas últimas 24 horas



Mais 43.427 novas infeções e 802 mortos associados à covid-19 foram registados nas últimas 24 horas em África, onde a pandemia contabiliza 6.678.949 casos e 169.280 óbitos desde o início da pandemia, segundo os dados oficiais mais recentes.



De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o continente africano tem um total de 5.845.926 doentes recuperados, dos quais 32.386 nas últimas 24 horas.



A África Austral continua a ser a região mais afetada do continente, com 3.215.569 infetados e 88.295 mortes associadas à covid-19. Nesta região, a África do Sul contabiliza 2.435.036 e 71.679 mortes.







12h33 - Região timorense de Ermera consolida-se como zona de maior transmissão no país



O município timorense de Ermera, parte do qual está sob confinamento obrigatório, consolidou-se como a zona de maior transmissão da covid-19 no país, registando 74% dos novos casos.



Dados do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) divulgados hoje confirmam que na região de Ermera se registaram nas últimas 24 horas 114 novas infeções, com 34 em Díli e duas cada em Baucau, Covalima e Liquiçá.



A região de Ermera, a sul da capital timorense, regista atualmente o maior número de casos ativos, 474, que correspondem a mais de 48% dos 983 casos ativos em todo o país, com a taxa de incidência a crescer para 38,9 por 100 mil habitantes, mais de seis vezes a média nacional, que é de 6,1 por 100 mil habitantes.



Desde o início da pandemia Timor-Leste registou 10.898 casos e 26 mortes.







12h23 - Henrique Barros apoia recomendação geral de vacinação a partir dos 12 anos



Henrique Barros considera que não faz sentido adiar a recomendação geral de vacinar o grupo etário entre os 12 e os 15 anos.



Henrique Barros considera que não faz sentido adiar a recomendação geral de vacinar o grupo etário entre os 12 e os 15 anos.O epidemiologista diz que os mais novos ficam sujeitos à doença e lembra que só se registaram 12 casos de efeitos adversos leves por 1 milhão de doses.

12h11 - Presidente angolano apela à união entre países africanos para vencer a pandemia



O Presidente angolano, João Lourenço, apelou à união de esforços entre todos os países africanos para melhor explorarem os mecanismos de acesso às vacinas contra o novo coronavírus, que "injustamente não estão" ao seu alcance.



"O nosso continente só poderá vencer a pandemia da covid-19 se houver a união de esforços entre todos os países africanos, no sentido de melhor explorarmos os mecanismos de acesso às vacinas que injustamente não estão ao nosso alcance", disse.



Segundo João Lourenço, o mundo tem-se deparado com a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, que tem colocado à prova os sistemas de saúde, bem como as economias, devido a rápida propagação da covid-19, e às restrições que são obrigados a aplicar, para reduzir ao máximo possível os danos.



Na sua intervenção, apelou ainda à liberalização das patentes das vacinas contra o novo coronavírus, permitindo, com isso, o aumento da sua produção, a redução de preços e a consequente diminuição das desigualdades no acesso às vacinas, por parte dos países menos desenvolvidos como os países africanos que considera estarem a ser tratados de forma desigual.







12h06 - Primeiro-ministro da Bélgica considera desnecessário certificado sanitário no país



O primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, considera desnecessária a exigência de um certificado sanitário no país para ter acesso à maioria dos estabelecimentos públicos, semelhante ao que é exigido em França.



“A solução nunca pode ser organizar as nossas vidas com passes. O nosso índice de vacinação é muito maior do que em França. Não precisamos dessas medidas”, declarou o político liberal em entrevista ao jornal "La Dernière Heure".



Em qualquer caso, reconheceu que nas grandes cidades da Bélgica as taxas de vacinação são mais baixas.



“Há um deficit nas grandes cidades, como Bruxelas, mas também um pouco na Antuérpia”, comentou De Croo, sublinhando que o certificado “faz sentido” para grandes eventos, embora considere que “deve ser temporário, apenas até setembro".



Mais de 69% da população belga recebeu pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus, enquanto 57,5% tem o esquema completo.







11h54 - Mulheres grávidas na Inglaterra encorajadas a serem vacinadas



A chefe das parteiras na Inglaterra pediu às suas colegas para encorajarem as mulheres grávidas, muito pouco vacinadas, a receberem a vacina, após um estudo da Universidade de Oxford mostrar o agravamento dos sintomas face à variante Delta.



"A vacina covid-19 pode mantê-la a si, ao seu bebé e aos seus entes queridos seguros e fora do hospital", sublinhou Jacqueline Dunkley-Bent, uma vez que a proporção de mulheres grávidas vacinadas é muito baixa.



Numa carta aberta enviada esta sexta-feira às suas irmãs e às mulheres em causa, "apelou às grávidas a tomarem medidas para se protegerem a si e aos seus bebés", sublinhando que "a vacina salva vidas".



O apelo chega depois de, na semana passada, um estudo "preocupante" da Universidade de Oxford, mostrar que 99% das mulheres grávidas admitidas no hospital com o vírus não foram vacinadas e uma em cada 10 mulheres hospitalizadas requer cuidados intensivos.



"É uma notícia muito boa que tão poucas mulheres grávidas vacinadas tenham sido admitidas no hospital com covid-19", disse a chefe do estudo, a professora Marian Knight, que também considerou "muito perturbador notar que as admissões hospitalares de mulheres grávidas devido à covid-19 estão a aumentar e que parecem ser afetadas mais gravemente pela variante Delta" do vírus que provoca a doença.



Segundo Marian Knight, 200 grávidas deram entrada no hospital com o novo coronavírus, só na última semana.







11h46 - Ensaios de vacina espanhola em humanos foram suspensos



A equipa do Centro Nacional de Biotecnologia que se encontra a desenvolver a vacina espanhola contra a covid-19 não recebeu autorização da Agência Espanhola de Medicamentos para iniciar os ensaios clínicos em humanos.



Estes ensaios andavam já a ser planeados pelos investigadores, que tencionavam realizá-los no Hospital de la Paz, em Madrid, com aproximadamente uma centena de voluntários.



Tanto o Centro Nacional de Biotecnologia como o hospital já confirmaram à imprensa espanhola que o processo está agora paralisado, mas não revelaram os motivos que levaram à ausência de autorização pela agência do medicamento de Espanha.



Em janeiro, o Ministério espanhol da Ciência tinha anunciado uma “eficácia de 100 por cento” desta vacina nos testes em animais.







11h20 - Miguel Albuquerque: "Estamos a seguir as regras da OMS"



Os jovens entre os 12 e os 17 anos começam a ser vacinados este sábado contra a Covid-19 na Região Autónoma da Madeira.



O arquipélago prefere seguir as normas internacionais, apesar da recomendação da Direção-Geral da Saúde.



Vão ser utilizadas as vacinas da Pfizer, recomendadas pela Agência Europeia do Medicamento.



Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, diz que vão ser vacinados 20 mil jovens, em regime de Casa Aberta, no Centro de Vacinação do Funchal.

10h02 - Médico José Fragata defende vacinação obrigatória









8h50 - Brisbane inicia confinamento de três dias





A terceira maior cidade da Austrália, Brisbane, vai iniciar hoje um confinamento rigoroso de três dias para tentar conter um surto da variante delta da covid-19, anunciaram as autoridades.







"A única forma de vencer a variante delta é agir depressa, ser rápido e ser forte", disse Steven Miles, vice-primeiro-ministro do estado de Queensland, cuja capital é Brisbane, na costa leste do país.



Pelo menos sete casos de covid-10, ligados à variante delta, foram detetados em Queensland, mas as autoridades ainda não conseguiram localizar a origem do surto, indicou Miles.



Além de Brisbane, algumas partes do estado também vão ser confinadas, afetando milhões de pessoas, que só poderão sair de casa para fins essenciais, como comprar alimentos e exercício físico.



Esta decisão surgiu quando Sydney, a maior cidade do país, com cinco milhões de habitantes, entrou na quinta semana de confinamento.



"Não podemos dar-nos ao luxo de ser complacentes só porque nos temos saído tão bem até agora. Todos devemos cumprir estas restrições", advertiu Steven Miles.

China deteta 30 novos casos locais



A China anunciou este sábado ter detetado 55 novos casos de covid-19 na sexta-feira, dos quais 30 locais e a maioria na província de Jiangsu (leste)







Jiangsu registou 19 infeções, parte de um surto inicialmente detetado na capital da província, Nanjing.



Os outros 11 casos locais foram identificados no município de Chongqing (dois) e nas províncias de Hunan (seis), Liaoning (um), Fujian (um) e Sichuan (um), indicou a Comissão de Saúde da China.



Os restantes 25 casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro nos municípios de Xangai (leste) e de Tianjing (norte) e nas províncias de Yunnan (sul), Zhejiang (sudeste) Fujian (sudeste) e Guangdong (sul).



As autoridades de saúde também registaram 19 novas infeções assintomáticas (12 locais e as restantes "importadas"), embora Pequim só as conte como casos confirmados, se forem manifestados sintomas.



Público volta às bancadas no futebol





Sporting e Sporting de Braga decidem este sábado a 43.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira, o primeiro troféu da temporada do futebol nacional, numa partida que marca o regresso dos adeptos às bancadas.







O jogo terá uma assistência autorizada de cerca de 10.000 pessoas no Estádio Municipal de Aveiro.



Madeira começa a vacinar jovens a partir dos 12 anos





A Madeira começa hoje a vacinar os jovens a partir dos 12 anos contra a covid-19, numa altura em que mais de metade da população adulta residente no arquipélago já está inoculada com a segunda dose.







Na terça-feira, o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, anunciou que a região iria começar a vacinar a partir de hoje jovens com idades entre os 12 e os 17 anos, usando as vacinas que são recomendadas pela Agência Europeia do Medicamento: a Johnson e a Pfizer.





O governante explicou que a vacina da Johnson será administrada "a partir dos 18 anos para os indivíduos do sexo masculino", enquanto com a Pfizer serão inoculados os "jovens entre os 12 e os 17 anos".





O Governo da Madeira esclareceu, no mesmo dia, que a região segue as diretivas da Agência Europeia do Medicamento e tem autonomia para antecipar a vacinação dos jovens com mais de 12 anos, mesmo sem o parecer da Direção-Geral da Saúde.