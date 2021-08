Mais atualizações

A China anunciou ter identificado 85 novos casos de covid-19, dos quais 62 por contágio local, mais de metade na província de Jiangsu, no leste do país.



Jiangsu registou 40 infeções, parte de um surto inicialmente detetado na capital da província, Nanjing, e que se alastrou depois a outras regiões da China.



Os restantes casos locais distribuíram-se pelo município de Pequim (três) e as províncias de Hunan (nove), Hubei (um), Shandong (três), Yunnan (três) e Henan (três), indicou a Comissão de Saúde da China.



Esta semana, várias cidades lançaram campanhas de testes em massa e decretaram confinamentos parciais em várias cidades com o objetivo de conter os surtos, que já causaram quase 500 infetados.





Mais de 200 milhões de casos de covid-19 foram registados em todo o mundo até quarta-feira. Os países mais fustigados foram os Estados Unidos, Índia e Brasil, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.O número de casos a nível global demorou mais de seis meses para duplicar, desde que no último dia 26 de janeiro foram atingidos 100 milhões de infeções pelo covid-19.Ou seja, 200 milhões de infeções foram registadas em metade do tempo das primeiras 100 milhões, tendo este anterior marco sido alcançado mais de um ano depois dos casos originais de covid-19 serem detetados em Wuhan (China), em dezembro de 2019.Este marco foi atingido quando a preocupação é grande perante a disseminação da variante delta do novo coronavírus, duas vezes mais transmissível do que o vírus original que desencadeou a pandemia e pode levar a mais hospitalizações.A Organização Mundial da Saúde (OMS) já alertou na semana passada que as infeções por covid-19 duplicaram no último mês em cinco das suas seis regiões geográficas.Embora a campanha de vacinação tenha desacelerado o aumento de infecções nos últimos meses em vários países ricos, a desigualdade no acesso global às vacinas, associada à expansão da variante delta, tem causado situações dramáticas em países com menos recursos.A OMS lança um novo apelo aos países ricos para que adiem a 3ª dose da vacina para permitir que as vacinas cheguem aos países mais pobres.A Comissão Europeia Vai fazer uma compra antecipada de 200 milhões de vacinas. A Novavax juntar-se-á às outras seis vacinas usadas pela União Europeia.As primeiras devem chegar no último trimestre deste ano.A Madeira já vacinou mais de dois mil adolescentes dos 12 aos 17 anos. Os dados foram avançados à RTP pela secretaria regional da Saúde. De 31 de julho a 4 de agosto, foram vacinados 2.226 jovens nesta faixa etária. Ontem, foi dia Aberto de vacinação no Funchal.A DGS estabeleceu a norma para a vacinação de jovens entre os 12 e os 15 contra a covid-19. Entre os casos contemplados estão os adolescentes que sofrem de cancro, diabetes ou obesidade. A DGS pôs completamente de lado a possibilidade de, nesta fase, administrar a vacina a jovens saudáveis.